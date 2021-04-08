В Луцке полицейские были вынуждены задержать пассажиров маршрутки

Инцидент произошел в одном из маршрутных автобусов города, сообщает "Сегодня".

Транспортное средство, в котором пребывали в два раза больше пассажиров, чем это позволено из-за карантинных ограничений, остановили патрульные.

Водитель отказался объяснять ситуацию и проигнорировал требование предоставить свидетельство о регистрации авто.

В итоге не него начали составлять протокол, что возмутило пассажиров. Некоторые из них начали дергать правоохранителей за форму. Их, за хулиганство, пришлось задержать и составить протокол.

Отметим, что за сутки 7 апреля в Украине коронавирус подтвердился у 19 419 человек, госпитализировали 5 092 больных, умерли 464 пациента, выздоровели 10 032 человека.

Всего за время пандемии коронавирусом заразилось почти два миллиона украинцев.

Напомним, локдаун в Украине: Степанов назвал области, где могут послабить карантин.

Как сообщала Politeka, в Киеве из-за локдауна изменили график движения поездов метро: как будет работать транспорт.

Также Politeka писала, что локдаун привел к баснословному подорожанию цен на проезд: начался переполох и проверки.



