В Луцке полицейские были вынуждены задержать пассажиров маршрутки
Инцидент произошел в одном из маршрутных автобусов города, сообщает "Сегодня".
Транспортное средство, в котором пребывали в два раза больше пассажиров, чем это позволено из-за карантинных ограничений, остановили патрульные.
Водитель отказался объяснять ситуацию и проигнорировал требование предоставить свидетельство о регистрации авто.
В итоге не него начали составлять протокол, что возмутило пассажиров. Некоторые из них начали дергать правоохранителей за форму. Их, за хулиганство, пришлось задержать и составить протокол.
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Отметим, что за сутки 7 апреля в Украине коронавирус подтвердился у 19 419 человек, госпитализировали 5 092 больных, умерли 464 пациента, выздоровели 10 032 человека.
Всего за время пандемии коронавирусом заразилось почти два миллиона украинцев.
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