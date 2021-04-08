В Черновцах предпринимательница заставила сотрудников полиции покинуть магазин, в который они пришли с проверкой
Как передает Politeka.net, кадры "рейда" женщина опубликовала на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Правоохранители сообщили женщине, что в условиях "красной" зоны запрещена торговля в непродовольственных магазинах. На что предпринимательница ответила, что такой запрет является нарушением ее конституционных прав.
"Вы знаете Конституцию? Статья 42 и 43 говорят о том, что я имею право работать. Вы оспариваете это? У меня есть право работать. ...К своим матерям лучше идите и говорите им, что они не имеют права работать и кормить свои семьи", – отметила женщина.
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В конце концов, она попросила полицейских покинуть помещение ее магазина.
"Вы мешаете мне работать, выходите на улицу", - заявила предпринимательница и посоветовала полицейским "не нарушать Конституцию Украины".
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