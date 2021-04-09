25 апреля православные украинцы отмечают Вербное воскресенье
Этот великий христианский праздник отмечается за неделю до Светлого Христова Воскресения.
Что категорически запрещено делать на Вербное воскресенье
- В Вербное воскресенье нельзя убирать и заниматься бытовыми делами. Также запрещается заниматься физическим трудом.
- Нельзя ругаться, ссориться, кричать и сквернословить. Считается, что так вы можете навредить себе и своим родным.
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- Не рекомендуется расчесывать волосы. В старину верили, что если не соблюдать это правило, то можно навлечь на себя неприятности.
- Запрещается посещать заведения, где веселяться, нельзя праздновать и пить алкоголь.
- Также нельзя выбрасывать старые веточки вербы - их нужно сжечь, поскольку считается, что они за год накопили негатив.
- Фермерам в Вербное воскресенье нельзя отправлять домашний скот на пастбища, иначе животные будут часто болеть.
- В Вербное воскресенье запрещается проводить поминки.
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