25 апреля православные украинцы отмечают Вербное воскресенье

Этот великий христианский праздник отмечается за неделю до Светлого Христова Воскресения.

Что категорически запрещено делать на Вербное воскресенье

- В Вербное воскресенье нельзя убирать и заниматься бытовыми делами. Также запрещается заниматься физическим трудом.

- Нельзя ругаться, ссориться, кричать и сквернословить. Считается, что так вы можете навредить себе и своим родным.

- Не рекомендуется расчесывать волосы. В старину верили, что если не соблюдать это правило, то можно навлечь на себя неприятности.

- Запрещается посещать заведения, где веселяться, нельзя праздновать и пить алкоголь.

- Также нельзя выбрасывать старые веточки вербы - их нужно сжечь, поскольку считается, что они за год накопили негатив.

- Фермерам в Вербное воскресенье нельзя отправлять домашний скот на пастбища, иначе животные будут часто болеть.

- В Вербное воскресенье запрещается проводить поминки.

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