Министр здравоохранения Украины Максим Степанов оценил возможность введения локдауна в стране
Как передает Politeka.net, чего ждать населению в ближайшие недели чиновник рассказал в эфире "Право на владу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Степанов отметил, что несмотря на наличие 13-ти регионов в "красной" карантинной зоне, Минздрав пока не планирует объявлять общенациональный локдаун.
"Более того, хочу сказать, что по показателям Ивано-Франковская область уже завтра будет переведена в желтую зону. Также в ближайшее время будет и с Закарпатской областью", - заявил министр.
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Отметим, что за прошедшие сутки, 8 апреля, в Украине коронавирус диагностировали у 19 676 человек, госпитализированы 4 936 больных, умерли 419 пациентов, выздоровели 11 221 человек.
За все время пандемии в Украине заболели - 1 823 674 человека.
Напомним, 7 апреля во время заседания Кабмина было решено внести изменения в постановление о карантине, принятое еще 9 декабря. Теперь часть ограничений для «красной» зоны ждет ослабление.
В частности, теперь в этих областях смогут работать химчистки, а также будет разрешена продажа садовых материалов.
Напомним, локдаун в Украине: Степанов назвал области, где могут послабить карантин.
Как сообщала Politeka, в Киеве из-за локдауна изменили график движения поездов метро: как будет работать транспорт.
Также Politeka писала, что локдаун привел к баснословному подорожанию цен на проезд: начался переполох и проверки.