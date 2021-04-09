Министр здравоохранения Украины Максим Степанов оценил возможность введения локдауна в стране

Как передает Politeka.net, чего ждать населению в ближайшие недели чиновник рассказал в эфире "Право на владу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Степанов отметил, что несмотря на наличие 13-ти регионов в "красной" карантинной зоне, Минздрав пока не планирует объявлять общенациональный локдаун.

"Более того, хочу сказать, что по показателям Ивано-Франковская область уже завтра будет переведена в желтую зону. Также в ближайшее время будет и с Закарпатской областью", - заявил министр.

Отметим, что за прошедшие сутки, 8 апреля, в Украине коронавирус диагностировали у 19 676 человек, госпитализированы 4 936 больных, умерли 419 пациентов, выздоровели 11 221 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 1 823 674 человека.

Напомним, 7 апреля во время заседания Кабмина было решено внести изменения в постановление о карантине, принятое еще 9 декабря. Теперь часть ограничений для «красной» зоны ждет ослабление.

В частности, теперь в этих областях смогут работать химчистки, а также будет разрешена продажа садовых материалов.

Напомним, локдаун в Украине: Степанов назвал области, где могут послабить карантин.

Как сообщала Politeka, в Киеве из-за локдауна изменили график движения поездов метро: как будет работать транспорт.

Также Politeka писала, что локдаун привел к баснословному подорожанию цен на проезд: начался переполох и проверки.