Молитва для украинцев на каждый день - она имеет целебные и спасительные слова

В эти апрельские дни у православных християн продолжается Великий пост.

Просить защиты и доброты небес можно у Пресвятой Богородицы Марии.

Молитва к Пресвятой Богородице Марии:

"Пресвятая Дева, без греховного пятна зачат и в самом твоем непорочном зачатии освящена всеми дарами Святого Духа, согласно назначенного тебе безмерного достоинства Божьей Матери! Ты Богом от вечности была назначена на то, чтобы вместе с твоим сыном стереть голову врага нашего рода, адского змея, и тем примирить человечество с Богом.

Ты царица созданий всего мира, честнее Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. Тебя, единую во Христе, всемогущий обогатил всеми сокровищами своей ласки, так что среди произведений рук даже мнением нельзя себе представить величественного дела рук божьих. И не только при жизни, но и в твоем успении отметил тебя Бог выше всех, переселив тебя с душой и телом в нетленной жизни.

Мать Иисуса Христа Тебе все обязаны, потому что ты дала нам Бога, Спасителя нашего, а через него ты сохранила нас от смерти и дарила нам жизнь. Пресвятая Богородице, кто сумеет выразить величие твоей материнской любви к нам? Кто же сможет перечислить те все твои щедрые благодеяния, которыми одаряешь своих детей?

Поэтому и моя любовь к тебе летит, потому что знаю, что ты не пренебрежение малым и нуждающимся даром любви моего сердца, но примешь его ласково, потому что от века еще никто не слышал, чтобы ты кого-то, кто прибегает к твоему сердцу, без надежды оставила. В той вере прошу тебя, милая Мать и мое прибежище, будь милостива ко мне, что величаю твое непорочное зачатие и призываю твое святое имя: Мария! Аминь."

К слову, 25 апреля православные украинцы отмечают Вербное воскресенье

Этот великий христианский праздник отмечается за неделю до Светлого Христова Воскресения.

Что категорически запрещено делать на Вербное воскресенье

- В Вербное воскресенье нельзя убирать и заниматься бытовыми делами. Также запрещается заниматься физическим трудом.

- Нельзя ругаться, ссориться, кричать и сквернословить. Считается, что так вы можете навредить себе и своим родным.

- Не рекомендуется расчесывать волосы. В старину верили, что если не соблюдать это правило, то можно навлечь на себя неприятности.

- Запрещается посещать заведения, где веселяться, нельзя праздновать и пить алкоголь.

- Также нельзя выбрасывать старые веточки вербы - их нужно сжечь, поскольку считается, что они за год накопили негатив.

- Фермерам в Вербное воскресенье нельзя отправлять домашний скот на пастбища, иначе животные будут часто болеть.

- В Вербное воскресенье запрещается проводить поминки.

Кроме того мы писали о Католической пасхе-2021, когда ее отмечают и все, что важно знать о празднике в условиях карантина.

Как сообщала Politeka, стало известно, сколько выходных ждет украинцев на Пасху-2021.

Также Politeka писала, когда украинцы будут отмечать Пасху в 2021 году: названа дата и особенности праздника.