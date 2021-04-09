Молитва для украинцев на каждый день - она имеет целебные и спасительные слова
В эти апрельские дни у православных християн продолжается Великий пост.
Просить защиты и доброты небес можно у Пресвятой Богородицы Марии.
Молитва к Пресвятой Богородице Марии:
"Пресвятая Дева, без греховного пятна зачат и в самом твоем непорочном зачатии освящена всеми дарами Святого Духа, согласно назначенного тебе безмерного достоинства Божьей Матери! Ты Богом от вечности была назначена на то, чтобы вместе с твоим сыном стереть голову врага нашего рода, адского змея, и тем примирить человечество с Богом.
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Ты царица созданий всего мира, честнее Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. Тебя, единую во Христе, всемогущий обогатил всеми сокровищами своей ласки, так что среди произведений рук даже мнением нельзя себе представить величественного дела рук божьих. И не только при жизни, но и в твоем успении отметил тебя Бог выше всех, переселив тебя с душой и телом в нетленной жизни.
Мать Иисуса Христа Тебе все обязаны, потому что ты дала нам Бога, Спасителя нашего, а через него ты сохранила нас от смерти и дарила нам жизнь. Пресвятая Богородице, кто сумеет выразить величие твоей материнской любви к нам? Кто же сможет перечислить те все твои щедрые благодеяния, которыми одаряешь своих детей?
Поэтому и моя любовь к тебе летит, потому что знаю, что ты не пренебрежение малым и нуждающимся даром любви моего сердца, но примешь его ласково, потому что от века еще никто не слышал, чтобы ты кого-то, кто прибегает к твоему сердцу, без надежды оставила. В той вере прошу тебя, милая Мать и мое прибежище, будь милостива ко мне, что величаю твое непорочное зачатие и призываю твое святое имя: Мария! Аминь."
К слову, 25 апреля православные украинцы отмечают Вербное воскресенье
Этот великий христианский праздник отмечается за неделю до Светлого Христова Воскресения.
Что категорически запрещено делать на Вербное воскресенье
- В Вербное воскресенье нельзя убирать и заниматься бытовыми делами. Также запрещается заниматься физическим трудом.
- Нельзя ругаться, ссориться, кричать и сквернословить. Считается, что так вы можете навредить себе и своим родным.
- Не рекомендуется расчесывать волосы. В старину верили, что если не соблюдать это правило, то можно навлечь на себя неприятности.
- Запрещается посещать заведения, где веселяться, нельзя праздновать и пить алкоголь.
- Также нельзя выбрасывать старые веточки вербы - их нужно сжечь, поскольку считается, что они за год накопили негатив.
- Фермерам в Вербное воскресенье нельзя отправлять домашний скот на пастбища, иначе животные будут часто болеть.
- В Вербное воскресенье запрещается проводить поминки.
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