Певица Надя Дорофеева обескуражила и своего мужа Владимира Дантеса, и публику неожиданным откровением

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала серию свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительных позах, сопроводив их ошеломляющим признанием.

На фоне фантастического горного пейзажа певица раскрепостилась, томно задрав голову и открыв ротик. Более того Дорофеева игриво расставила ножки. Звезда была в удобном наряде для прогулки: рваных джинсах и зеленом свитшоте, а таже теплой курточке, которую приспустила на плечи.

В подписи Надя призналась, что ей доставляет удовольствие:

"Топ-3 моих источников дофамина:

1.креативный, творческий процесс и момент написания песни. Когда все складывается и ты понимаешь: «Вот же оно!»

2.вкусная еда, особенно когда готовит любимый человек

3.красота во всех ее проявлениях! В людях, в природе, в красивых вещах 💕

А что тебе приносит удовольствие?".

Примечательно, что одним из первых в комментариях откликнулся ее муж. Дантеса особенно впечатлил второй пункт в списке Наде, касательно еды.

"Тоже обожаю, когда готовит любимый человек. Поэтому сам себе и готовлю😂😂😂😂", - написал он, и тут же получил реакцию любимой: "@vladimirdantes Вова 😂".

"в голосину!)))) Не могу остановиться чтобы не ржать))))", - их переписка позабавила других пользователей.

Комментирующие обсудили Надин лук и ее ТОП-3:

"Ну какая ты💔"

"аналогично☺️ещё танцы танцы танцы❤️"

"2. Пункт жиза 😍🍕"

"Когда смотрю на тебя❤️"

"Какая красивая!! От твоих фото😍❤️🔥"

"О, Надюша, ты превосходна😍"

"Музыка, путешествия и интересные люди❤️❤️❤️ - это мой источник вдохновения"

Напомним, известный украинский музыкант и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес рассказал о необычной просьбе своей жены

А еще Politeka писала, затейливая Дорофеева озадачила Дантеса странной просьбой, певец обратился за советом: "Ну, что могу сказать..."

Также Politeka сообщала, Дорофеева на яхте засветила упругие ягодицы, умчав от Дантеса за тысячи километров: "Оу, надеюсь..."