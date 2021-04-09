Певица Надя Дорофеева обескуражила и своего мужа Владимира Дантеса, и публику неожиданным откровением
Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала серию свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительных позах, сопроводив их ошеломляющим признанием.
На фоне фантастического горного пейзажа певица раскрепостилась, томно задрав голову и открыв ротик. Более того Дорофеева игриво расставила ножки. Звезда была в удобном наряде для прогулки: рваных джинсах и зеленом свитшоте, а таже теплой курточке, которую приспустила на плечи.
В подписи Надя призналась, что ей доставляет удовольствие:
"Топ-3 моих источников дофамина:
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1.креативный, творческий процесс и момент написания песни. Когда все складывается и ты понимаешь: «Вот же оно!»
2.вкусная еда, особенно когда готовит любимый человек
3.красота во всех ее проявлениях! В людях, в природе, в красивых вещах 💕
А что тебе приносит удовольствие?".
Примечательно, что одним из первых в комментариях откликнулся ее муж. Дантеса особенно впечатлил второй пункт в списке Наде, касательно еды.
"Тоже обожаю, когда готовит любимый человек. Поэтому сам себе и готовлю😂😂😂😂", - написал он, и тут же получил реакцию любимой: "@vladimirdantes Вова 😂".
"в голосину!)))) Не могу остановиться чтобы не ржать))))", - их переписка позабавила других пользователей.
Комментирующие обсудили Надин лук и ее ТОП-3:
"Ну какая ты💔"
"аналогично☺️ещё танцы танцы танцы❤️"
"2. Пункт жиза 😍🍕"
"Когда смотрю на тебя❤️"
"Какая красивая!! От твоих фото😍❤️🔥"
"О, Надюша, ты превосходна😍"
"Музыка, путешествия и интересные люди❤️❤️❤️ - это мой источник вдохновения"
Напомним, известный украинский музыкант и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес рассказал о необычной просьбе своей жены
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