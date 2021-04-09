Волонтер рассказала о катастрофической ситуации с ковидом в Харькове

По словам Натальи Поповой во время эфира на одном из украинских телеканалов, в Харькове нет точек доступа к поточному кислороду, а концентраторы для больных COVID-19 можно найти только у волонтеров.

"Вся госпитализация проводится путем: повезло либо у вас есть какие-либо связи. Почему не подготовились раньше? На брифинге профильного замгубернатора прозвучала информация о том, что кислородные баллоны не доехали до Харькова из-за контейнеровоза в Суэцком канале", – сказала она.

Попова заявила, что ситуация в регионе сейчас катастрофическая.

"Ситуация катастрофическая. Медики 24/7 конечно же творят чудеса, а МЧС-ники в Харькове помогают заносить пациентов на вторые-третьи этажи в больницах, где нет лифтов. Также они пришли на помощь кислородчикам: по одному, по двое просто ночуют в больницах, отгружая и переставляя баллоны, чтобы пациенты могли дышать", – сказала волонтер.

Кроме того мы писали, что в Харькове рассказали, закроют ли метро, в случае попадания города в "красную" зону карантина.

Об этом сообщили в мэрии Харькова.

Так, стало известно, что несмотря на высокие показатели заболеваемости и смертности от ковида в регионе - полностью останавливать общественный транспорт в Харькове не планируют.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.