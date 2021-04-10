Украинцы в ближайшие дни ощутят на себе магнитные бури
Об этом говорится в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.
Магнитная буря, по словам ученых, "красного" уровня G1, и произойдет произойдет в пятницу, 16 апреля.
17 апреля также ожидаются метеоволнения, но уже не такие сильные.
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В эти дни у метеозависимых людей возможна аритмия сердца, шум в ушах, скачки давления головная боль, переутомление и бессонница.
Некоторые будут ощущать психическую неуравновешенность и желание с кем-то поссориться.
Бурю ощутят, в первую очередь, люди преклонного возраста, а также сердечники, гипертоники и те, кто имеет хронические заболевания. Врачи советуют этим категориям держать лекарственные препараты наготове.
Чтобы уберечься от геомагнитной бури нужно: высыпаться, не планировать особенно трудные задачи на работе, отказаться от спиртного и кофе, не перегружать желудок тяжелой пищей (жареной и копченной), уделять больше времени прогулкам на свежем воздухе, при этом избегая переутомления.
Людям из групп риска необходимо контролировать давление и следить за самочувствием.
Напомним, магнитные бури сильно ударят по украинцам уже в ближайшие дни, озвучены даты.
Как сообщала Politeka, украинцев предупреждали об испытаниях в марте, кто в группе риска.
Также Politeka писала, в NASA впервые узнали, какой климат на Марсе: "от -20 градусов до...".