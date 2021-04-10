Украинцы в ближайшие дни ощутят на себе магнитные бури

Об этом говорится в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

Магнитная буря, по словам ученых, "красного" уровня G1, и произойдет произойдет в пятницу, 16 апреля.

17 апреля также ожидаются метеоволнения, но уже не такие сильные.

В эти дни у метеозависимых людей возможна аритмия сердца, шум в ушах, скачки давления головная боль, переутомление и бессонница.

Некоторые будут ощущать психическую неуравновешенность и желание с кем-то поссориться.

Бурю ощутят, в первую очередь, люди преклонного возраста, а также сердечники, гипертоники и те, кто имеет хронические заболевания. Врачи советуют этим категориям держать лекарственные препараты наготове.

Чтобы уберечься от геомагнитной бури нужно: высыпаться, не планировать особенно трудные задачи на работе, отказаться от спиртного и кофе, не перегружать желудок тяжелой пищей (жареной и копченной), уделять больше времени прогулкам на свежем воздухе, при этом избегая переутомления.

Людям из групп риска необходимо контролировать давление и следить за самочувствием.

Напомним, магнитные бури сильно ударят по украинцам уже в ближайшие дни, озвучены даты.

Как сообщала Politeka, украинцев предупреждали об испытаниях в марте, кто в группе риска.

Также Politeka писала, в NASA впервые узнали, какой климат на Марсе: "от -20 градусов до...".