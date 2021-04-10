Известная певица Санта Димопулос, победительница "Танців з зірками", похвасталась фото с отдыха

Санта Димопулос запомнилась украинца после прихода в группу "ВИА Гра". Красотка также была в составе группы Queens, а в 2020 году победила в шоу "Танці з зірками". Не забывает девушка и о социальных сетях, где частенько делится кадрами из личной жизни.

Как пишет Politeka.net, Санта поделилась новым фото с отдыха. В этом году певица Санта Димопулос уже трижды отдыхала в ОАЭ. Похоже, государство в Аравийском полуострове очень нравится знаменитости.

Санта Димопулос показала снимок, на котором запечатлена в мини-шортиках, хвастаясь подтянутыми формами и загаром.

«Bluewaters Island – новый грандиозный проект Дубая, рукотворный остров 💙 Территория поделена на пять зон: жилую, торговую, развлекательную, гостиничную и пляжную. В центральной части находится самое высокое в мире колесо обозрения – Ain Dubai. А я в восторге от большого и чистого пляжа», - написала она.

Пользователи Сети восхищаются рукотворным островом и красотой артистки.

«Шикарное место для прогулок вечером, ну и утром . А Санта как всегда🔥», «Пример для подражания», «Совершенство! для многих пример и стимул», «Ой, так красиво! Эталон женской красоты», - пишут в комментариях.

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