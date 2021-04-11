Жителей Закарпатья терроризирует неизвестное животное
В селе Синевир зверь приходит ночью, крушит входную дверь сарая и уничтожает скот, говорится с сюжете "НТН".
Низвестное существо перепрыгивает заборы, срывает металл на хлеву и душит овец и кроликов.
"Глотки не перегрызены, только на туловище две дырки", — рассказывает местный житель Михаил Мондик.
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Работник экопарка Юрий Тюх отмечает, что такое поведение животного не характерна для волка, ведь волки боятся людей и хозяйства не нападают.
Кроме того мы писали, что украинцы в ближайшие дни ощутят на себе магнитные бури.
Магнитная буря, по словам ученых, "красного" уровня G1, и произойдет произойдет в пятницу, 16 апреля.
17 апреля также ожидаются метеоволнения, но уже не такие сильные.
Напомним, магнитные бури сильно ударят по украинцам уже в ближайшие дни, озвучены даты.
Как сообщала Politeka, украинцев предупреждали об испытаниях в марте, кто в группе риска.
Также Politeka писала, в NASA впервые узнали, какой климат на Марсе: "от -20 градусов до...".