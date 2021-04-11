Жителей Закарпатья терроризирует неизвестное животное

В селе Синевир зверь приходит ночью, крушит входную дверь сарая и уничтожает скот, говорится с сюжете "НТН".

Низвестное существо перепрыгивает заборы, срывает металл на хлеву и душит овец и кроликов.

"Глотки не перегрызены, только на туловище две дырки", — рассказывает местный житель Михаил Мондик.

Работник экопарка Юрий Тюх отмечает, что такое поведение животного не характерна для волка, ведь волки боятся людей и хозяйства не нападают.

Кроме того мы писали, что украинцы в ближайшие дни ощутят на себе магнитные бури.

Магнитная буря, по словам ученых, "красного" уровня G1, и произойдет произойдет в пятницу, 16 апреля.

17 апреля также ожидаются метеоволнения, но уже не такие сильные.

Напомним, магнитные бури сильно ударят по украинцам уже в ближайшие дни, озвучены даты.

Как сообщала Politeka, украинцев предупреждали об испытаниях в марте, кто в группе риска.

Также Politeka писала, в NASA впервые узнали, какой климат на Марсе: "от -20 градусов до...".