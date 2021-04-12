Популярная певица, красотка обожаемая миллионами Надя Дорофеева показала свое воскресное утро после душа

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Дорофеева разместила селфи из ванной комнаты, где позирует в белоснежном халатике и полотенце на голове. Соблазнительный образ девушка дополнила сложив губки бантиком, для поцелуя.

На фото Дорофеева предстала в белоснежном халате и таком же полотенце на голове, закрученном в виде тюрбана. Звезда посылает всем свои поклонникам воздушный нежный поцелуй. Девушка находится прямо в ванной, после принятия душа, на фоне видна душевая кабинка, еще потная от недавнего использования.

По выражению глаз Нади видно, что девушка в игривом настроении, она смеется и целует своих любимых поклонников, которые дарят ей свою любовь, и вдохновляют на новые свершения.

В своих сторис Надя хвалится, что ее сравнивают с певицами с мировым именем, такими как Билли Айлиш, ведь знаменитость постоянно работает над своим вокалом, фигурой и пытается не отставать от времени, подхватывая новые веяния, которые так нравятся молодому поколению ценителей музыки.

В сторис нет возможности комментировать фото, однако другие фото звезды всегда засыпают такими комплиментами, как "Какая красивая!! От твоих фото😍❤️🔥", "О, Надюша, ты превосходна😍", "Музыка, путешествия и интересные люди❤️❤️❤️ - это мой источник вдохновения", "Красотка🖤", "Какая тыыыы😍😍😍", "Какая красивая 😍🔥".

Не так давно Надя опубликовала фото с отдыха с видами горных пейзажей. Девушка позировала на борту катера, а вокруг раскинулась невероятными красотами природа гор, воды и неба. Дорофеева призналась, что ей приносит удовольствие.

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