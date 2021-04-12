Украинцам рассказали, как в этом году в стране будет праздноваться Пасха в условиях карантина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "РБК-Украина".

Как известно, православные в Украине будут праздновать Пасху 2 мая. На фоне этого в Министерстве здравоохранения рассказали, какие могут быть ограничения в праздничный день.

Так, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что в вопросе проведения Пасхальных праздников надо найти самое оптимальное и компромиссное решение.

Он напомнил, что сейчас для церквей и храмов уже предусмотрены ограничения, если они находятся в "желтой" или "красной" зоне. Но священнослужители вероятнее всего будут просить смягчить ограничения в Пасху.

"Мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году", - сказал Ляшко.

Он также отметил, что закрывать храмы на Пасху власти пока что не планируют. Решение о формате и перечне ограничений на праздники в ведомстве ожидают наработать уже в течение этой недели. Для этого проводятся переговоры с религиозными организациями и их лидерами. Однако, как прогнозирует Ляшко, это будет "трудный диалог".

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