Эпидемия коронавируса в Украине может закончиться уже в течение трех недель, однако лишь при условии, что все граждане будут носить защитные маски

Как передает Politeka, об этом сказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в интервью Янине Соколовоій.

Так, по словам Ляшко, для преодоления эпидемии украинцам необходимо постоянно носить маски.

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"Есть исследования CDC (Центра по контролю и профилактике заболевания в США, - ред.). Они сказали, что если бы все люди в течение трех недель носили маски, не снимая, коронавирусная болезнь была бы преодолена", - отметил Ляшко.

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Также главный санитарный врач страны призвал людей избегать массовых скоплений, делать прививки от ковида, регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком.

Он также отметил, что сейчас перед МОЗ поставлена задача обеспечить вакцинацию большинства взрослого населения (70%) до конца 2021 года.

"То есть мне как санитарному врачу нужно организовать около 47 млн уколов в течение 2021 года населению от 18 лет", - рассказал Ляшко.

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