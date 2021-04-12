Украинские медики столкнулись с необычным случаем
Об этом сообщает киевская служба спасения на странице в Facebook.
Киевлянин надел на половой орган гайку - а вот снять ее самостоятельно мужчине не удалось.
Бедолагу доставили в больницу, но врачи были бессильны - пришлось обратиться за помощью к спасателям.
"Спасение этой части тела требует специального оборудования, осторожности и ювелирной точности", - рассказали спасатели.
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К счастью, все произошло относительно удачно, гайку сняли. Ни один орган мужчины не пострадал.
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В селе Синевир зверь приходит ночью, крушит входную дверь сарая и уничтожает скот.
Низвестное существо перепрыгивает заборы, срывает металл на хлеву и душит овец и кроликов.
"Глотки не перегрызены, только на туловище две дырки", — рассказывает местный житель Михаил Мондик.
Работник экопарка Юрий Тюх отмечает, что такое поведение животного не характерна для волка, ведь волки боятся людей и хозяйства не нападают.
Напомним, магнитные бури сильно ударят по украинцам уже в ближайшие дни, озвучены даты.
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