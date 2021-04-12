Украинские медики столкнулись с необычным случаем

Об этом сообщает киевская служба спасения на странице в Facebook.

Киевлянин надел на половой орган гайку - а вот снять ее самостоятельно мужчине не удалось.

Бедолагу доставили в больницу, но врачи были бессильны - пришлось обратиться за помощью к спасателям.

"Спасение этой части тела требует специального оборудования, осторожности и ювелирной точности", - рассказали спасатели.

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К счастью, все произошло относительно удачно, гайку сняли. Ни один орган мужчины не пострадал.

Раньше мы писали о том, что жителей Закарпатья терроризирует неизвестное животное.

В селе Синевир зверь приходит ночью, крушит входную дверь сарая и уничтожает скот.

Низвестное существо перепрыгивает заборы, срывает металл на хлеву и душит овец и кроликов.

"Глотки не перегрызены, только на туловище две дырки", — рассказывает местный житель Михаил Мондик.

Работник экопарка Юрий Тюх отмечает, что такое поведение животного не характерна для волка, ведь волки боятся людей и хозяйства не нападают.