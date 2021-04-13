Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая впечатлила поклонников фэнтезийным образом в черной коже

Не так давно группа намекнула поклонникам на то, что готовится к выпуску нового клипа. В связи с этим на их странице в Инстаграм начали появляться интригующие фото и видео, которые призваны заинтересовать людей в будущем контенте. Как сообщает Politeka.net, Зарицкая также решила подразнить поклонников, показав свой новый образ в антураже будущего клипа.

Так, исполнительница опубликовала снимок, на котором она позирует в образе томной эльфийки. На ней эффектное черное платье из материала под кожу и с открытыми плечами. В таком наряде пышнотелая красотка не может не выглядеть вызывающе.

Главной изюминкой образа стали эльфийские ушки, благодаря которым Зарицкая сразу превратилась в героиню атмосферного фэнтези. Исполнительница позирует на загадочном зеленом фоне, окруженная растениями.

«Заблудилась в лабиринтах тьмы», - подписала снимок Александра.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Очень красивый лесной эльфик. Мятный», «Обожаю», «Это что-то нереальное», «Красота», «Крутезная», - пишут люди.

Ранее Зарицкая поделилась фото, на котором позировала в черной маечке, изумив пышными формами. Главное, на что звезда попросила обратить внимание, это на ее лицо. Александра удивила переменами во внешности, "разрисовав" лоб и щеки.

Напомним, растрепанная солистка KAZKA натянула на пышные формы кожаное платье и показала самое сочное.

Как сообщала Politeka, пышногрудая KAZKA в маечке поразила переменами во внешности: "Бьюти-маньяк...".

Также Politeka писала, что загадочная солистка KAZKA в кожаном берете поманила к себе в полумрак: "Когда ждать урожай?".