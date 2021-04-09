Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя, заинтриговав премьерой

Как пишет Politeka.net, Александра не стесняется своих форм и пропагандирует бодипозитив. И хоть звезда недавно призналась, что у нее есть немного лишнего веса, красотка продолжает частенько публиковать фото, где можно полноценно увидеть формы.

Но в этот раз Саша заинтриговала романтическим фото в темноте. Красотка стояла в черном наряде, а дополнила образ кожаным беретом. Фотограф сделал так, чтобы лучи света были в движении, как и сама Зарицкая.

"Скоро", - лаконично на двух языках написала девушка, интригуя премьерой.

Фанаты поставили чуть более тысячи лайков и написали комментарии:

"Ждем", "Какая красивая", "Фото супер", "Когда ждать урожай?", "Не могу дождаться", "Мне нравится твоя шляпа".

Мы писали, что солистка популярной группы KAZKA Александра Зарицкая показала необычные фото и приготовила украинцам приятный сюрприз.

Новые снимки Саши получились весьма необычными и яркими, они сделаны с интересным розовым фильтром, который придает некой романтичности и легкости. Перед камерой певица появилась в оригинальном наряде, но больше всего внимания привлекает ее необычная прическа с косичками.

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