Бывшая солистка группы "НеАнгелы", Слава Каминская, опубликовала горячее фото

После 15 лет существования группа "НеАнгелы" прекратила свое существование, сообщает Politeka.net. Теперь горячие солистки будут выступать в дуэте лишь на закрытых мероприятиях.

Сейчас же обе строят сольные карьеры. В частности, в прошлом месяце Слава презентовала клип на песню "911". Кроме того, что артистка занимается творчеством, воспитывает двоих детей, она также успевает вести страницы в Инстаграм.

В этот раз рыжая "бестия" опубликовала снимок, на котором не было видно лица модели, но ее фигура просто впечатляла.

Красотка позировала в купальнике с глубоким декольте, из которого выглядывали "шарики" - пышный бюст. Поясок на талии подчеркнул ее стройность.

Также на звезде была рубашка, которую она распахнула.

"Настроение: «статусы ВКонтакте»🤪", - написала Слава.

Всего за три минуты публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

"К лету готова на все 100 🔥❤️", "Горячо 🤤🤤🤤", "На такие с**и можно часами медитировать", "Спасибо вам за НЕАНГЕЛОВ", "Ты такая классная яркая спасибо", - написали пользователи сети.

Отметим, артистка поделилась снимком, который был сделан в пятизвездочном отеле Египта.

Напомним, в одном из интервью Слава поделилась секретами красоты. Во-первых, звезда рассказала, что главное - это здоровый сон, затем нужно смывать макияж, а также увлажнять кожу.

Напомним, Каминская в коже козырнула прелестями, показав, что будет делать после распада «НеАнгелов»: "Ты же мать!".

Как сообщала Politeka, Слава Каминская из "НеАнгелов" решилась показать лицо после пластики без макияжа: "Вот уже 13 лет...".

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