14 апреля православные украинцы чтят память мученика Авраамия Болгарского

Сведения о жизни святого Авраамия Болгарского очень скупы и известны в основном из литературных памятников XVII века, пишет "litopys.net".

Известно, что будучи зажиточным человеком, он занимался торговлей и неоднократно посещал Византию и Русь, где и познакомился с христианством. Впоследствии и сам принял святое крещение с именем Авраамий.

В городе Булгар Великий, что в низовьях Волги, святой начал проповедовать Евангелие, за что и пострадал от своих соотечественников.

Мученика долго и жестоко истязали, но он не отрекся от Христа. Тогда Авраамия четвертовали и отсекли его честную главу.

После кончины праведника город Булгар сгорел почти дотла. Русские летописцы отмечали тогда, что эти пожары Господь посылал как наказание за невинную кровь Авраамия.

Молитва святому мученику Авраамию Болгарскому - читаемая родителями о здоровье детей

Святый мучениче Аврамие! Молим тя: помогай нам, грешным рабам Божиим (имена), твоими молитвами во всех скорбех, нуждах и обстояниих наших, сохраняй нас, святый храм (дом) сей и приход сей от всякаго зла и всякия напасти, наипаче же споспешествуй вечному спасению нашему. Ей, смиренно молим тя, угодниче Божий: моли Христа Бога нашего, да отвратит от нас всякий гнев, на ны движимый, да избавит нас от сетей вражиих, томления во узах греха и мучений адовых и да сподобит нас, недостойных, одесную Себе стати на Суде Своем праведнем и внити в вечный покой святых Его; идеже празднующих глас непрестанный и неизреченная сладость зрящих доброту лица Его: и тако возможем с тобою и всеми святыми прославляти Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, во веки веков. Аминь.

Напомним молитву о срочной помощи Господа: слова, которые помогут преодолеть любые проблемы.

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