14 апреля православные украинцы чтят память мученика Авраамия Болгарского
Сведения о жизни святого Авраамия Болгарского очень скупы и известны в основном из литературных памятников XVII века, пишет "litopys.net".
Известно, что будучи зажиточным человеком, он занимался торговлей и неоднократно посещал Византию и Русь, где и познакомился с христианством. Впоследствии и сам принял святое крещение с именем Авраамий.
В городе Булгар Великий, что в низовьях Волги, святой начал проповедовать Евангелие, за что и пострадал от своих соотечественников.
Мученика долго и жестоко истязали, но он не отрекся от Христа. Тогда Авраамия четвертовали и отсекли его честную главу.
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После кончины праведника город Булгар сгорел почти дотла. Русские летописцы отмечали тогда, что эти пожары Господь посылал как наказание за невинную кровь Авраамия.
Молитва святому мученику Авраамию Болгарскому - читаемая родителями о здоровье детей
Святый мучениче Аврамие! Молим тя: помогай нам, грешным рабам Божиим (имена), твоими молитвами во всех скорбех, нуждах и обстояниих наших, сохраняй нас, святый храм (дом) сей и приход сей от всякаго зла и всякия напасти, наипаче же споспешествуй вечному спасению нашему. Ей, смиренно молим тя, угодниче Божий: моли Христа Бога нашего, да отвратит от нас всякий гнев, на ны движимый, да избавит нас от сетей вражиих, томления во узах греха и мучений адовых и да сподобит нас, недостойных, одесную Себе стати на Суде Своем праведнем и внити в вечный покой святых Его; идеже празднующих глас непрестанный и неизреченная сладость зрящих доброту лица Его: и тако возможем с тобою и всеми святыми прославляти Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, во веки веков. Аминь.
Напомним молитву о срочной помощи Господа: слова, которые помогут преодолеть любые проблемы.
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