В футбольной клубе уверяют, что игроки поддержали

Белорусский футбольный клуб решили отправить на работу в колхоз из-за постоянных проигрышей

Как передает Politeka, об этом сообщает ТСН со ссылкой на by.tribuna.com.

Речь идет о футбольном клубе "Рух Брест". Игроков ФК решили отправить в колхоз после серии матчей без побед.

Спортивный директор команды Сергей Присяжнюк рассказал, что данное решение поддержали и сами футболисты.

"Это наше командное решение. Ребята поддержали. Кто-то в церковь ездит, свечи ставит, а мы решили съездить в колхоз. Никто из футболистов не был против. Легионеры тоже отнеслись нормально. Они же часть команды", - подчеркнул Присяжнюк.

По словам Присяжнюка, это идея всего коллектива.

При этом известно, что пресс-служба ФК "Рух Брест" запретила игрокам давать комментарии по поводу столь необычной идеи.

В издании, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что идея отправить футболистов работать в колхозе принадлежала отнюдь не игрокам, а директору команды Александру Зайцеву.

"Таким образом он хотел показать, как зарабатывают деньги обычные белорусы", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что три первых матча чемпионата Беларуси-2021 "Рух Брест" сыграл вничью. Следующий поединок после поездки в колхоз брестские футболисты выиграли со счетом 1:0 и заняли шестое место в турнирной таблице.

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