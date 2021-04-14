Белорусский футбольный клуб решили отправить на работу в колхоз из-за постоянных проигрышей
Как передает Politeka, об этом сообщает ТСН со ссылкой на by.tribuna.com.
Речь идет о футбольном клубе "Рух Брест". Игроков ФК решили отправить в колхоз после серии матчей без побед.
Спортивный директор команды Сергей Присяжнюк рассказал, что данное решение поддержали и сами футболисты.
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"Это наше командное решение. Ребята поддержали. Кто-то в церковь ездит, свечи ставит, а мы решили съездить в колхоз. Никто из футболистов не был против. Легионеры тоже отнеслись нормально. Они же часть команды", - подчеркнул Присяжнюк.
По словам Присяжнюка, это идея всего коллектива.
При этом известно, что пресс-служба ФК "Рух Брест" запретила игрокам давать комментарии по поводу столь необычной идеи.
В издании, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что идея отправить футболистов работать в колхозе принадлежала отнюдь не игрокам, а директору команды Александру Зайцеву.
"Таким образом он хотел показать, как зарабатывают деньги обычные белорусы", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что три первых матча чемпионата Беларуси-2021 "Рух Брест" сыграл вничью. Следующий поединок после поездки в колхоз брестские футболисты выиграли со счетом 1:0 и заняли шестое место в турнирной таблице.
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