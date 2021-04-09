Український футболіст Валерій Кучеров висловився про конфлікт на Донбасі



Свій коментар захисник клубу "Верес" дав в інтерв'ю "Брутальному футболу".

Кучеров зазначив, що чекав закінчення конфлікту на сході України протягом п'яти років, але тепер упевнений, що все затягнеться на довго час, як це було з Придністров'ям.

"Дай Бог, щоб домовилися між собою і не стріляли, поставили кордон, щоб люди могли спокійно об'їжджати. Моя думка така, що Україна туди не повернеться, тому що для цього потрібно це все захопити, там стільки проживає і мирних людей, і військових, які не хочуть нас туди пускати", - упевнений футболіст.

За його словами, на відновлення непідконтрольних територій Луганської та Донецької областей дорого обійдеться Україні.



"Потрібно просто стерти Донбас з лиця землі, ніхто просто так його не віддасть, щоб відновити Донбас потрібні мільярди гривень. Без поняття, скільки грошей треба, не знаю, якщо чесно, коли вона завершиться. Хотілося б, щоб швидше", - заявив Кучеров.

Нагадаємо, зараз через пандемію члени Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на сході України проводять консультації в режимі онлайн-конференцій.

Нагадаємо, що Україна зазнала непоправних втрат на Донбасі: У ЗСУ повідомили сумну звістку.

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