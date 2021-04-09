Украинский футболист Валерий Кучеров высказался о конфликте на Донбассе



Свой комментарий защитник клуба «Верес» дал в интервью "Брутальному футболу".

Кучеров отметил, что ждал окончания конфликта на востоке Украины на протяжении пяти лет, но теперь уверен, что все затянется на долго время, как это было с Приднестровьем.

"Дай Бог, чтобы договорились между собой и не стреляли, поставили границу, чтобы люди могли спокойно объезжать. Моё мнение такое, что Украина туда не вернется, потому что для этого нужно это все захватить, там столько проживает и мирных людей, и военных, которые не хотят нас туда пускать", - уверен футболист.

По его словам, на восстановление неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей дорого обойдется Украине.



"Нужно просто стереть Донбасс с лица Земли, никто просто так его не отдаст, чтобы восстановить Донбасс нужны миллиарды гривен. Без понятия, сколько денег надо, не знаю, если честно, когда она завершится. Хотелось бы, чтобы побыстрее", - заявил Кучеров.

Напомним, в настоящий момент из-за пандемии члены Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на востоке Украины проводят консультации в режиме онлайн-конференций.

Напомним, что Украина понесла невосполнимые потери на Донбассе: в ВСУ сообщил печальное известие.

Как сообщала Politeka, Украина оплакивает 30-летнего бойца ВСУ, фото и трагические подробности: "пожертвовал своей жизнью...".

Также Politeka писала, что враг атаковал украинского воина прямо на позиции ВСУ, кадры: "бросился на солдата и порезал...".



