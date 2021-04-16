А вот в воскресенье, 18 апреля, дожди накроют Черниговщину, Сумщину и часть Киевщины.

Диденко также отметила, что в период 20-22 апреля погода также не будет радовать украинцев - ожидается похолодание и дожди.

Стоит отметить, что начиная с 16 апреля магнитные бури атакуют метеозависимых украинцев.

Утихнет она не раньше 19 апреля.

Пиком этого метеоудара станет магнитная буря 17 апреля 2021 года: в утренние часы сила ее удара будет достигать пяти баллов.

В это время вероятны головные боли, головокружения, одышка и тахикардия, обострение хронических заболеваний.

Напомним, что погода резко ухудшится, о тепле и солнце можно забыть: «мокрый снег и…».

Как сообщала Politeka, снег и дожди снова напакостят в Украине: какие области заметет больше всего.

Также Politeka писала, что погода на Пасху и майские огорчит одесситов: придется отказаться от пикников.