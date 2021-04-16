В Украину идет похолодание и дожди
Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие выходные синоптик Наталья Диденко поделилась на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, 17 и 18 апреля столбики термометров не поднимутся выше 13 градусов по всей Украине.
"Завтра на Западе, а в воскресенье на севере местами даже +4+9 градусов", - отметила Диденко.
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Согласно прогнозу синоптика, в субботу не стоит ожидать осадков, но в западных регионах страны возможен снег.
Стоит отметить, что начиная с 16 апреля магнитные бури атакуют метеозависимых украинцев.
Утихнет она не раньше 19 апреля.
Пиком этого метеоудара станет магнитная буря 17 апреля 2021 года: в утренние часы сила ее удара будет достигать пяти баллов.
В это время вероятны головные боли, головокружения, одышка и тахикардия, обострение хронических заболеваний.
Напомним, что погода резко ухудшится, о тепле и солнце можно забыть: «мокрый снег и…».
Как сообщала Politeka, снег и дожди снова напакостят в Украине: какие области заметет больше всего.
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