В Украину идет похолодание и дожди

Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие выходные синоптик Наталья Диденко поделилась на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, 17 и 18 апреля столбики термометров не поднимутся выше 13 градусов по всей Украине.

"Завтра на Западе, а в воскресенье на севере местами даже +4+9 градусов", - отметила Диденко.

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Согласно прогнозу синоптика, в субботу не стоит ожидать осадков, но в западных регионах страны возможен снег.

А вот в воскресенье, 18 апреля, дожди накроют Черниговщину, Сумщину и часть Киевщины.
Диденко также отметила, что в период 20-22 апреля погода также не будет радовать украинцев - ожидается похолодание и дожди.

Стоит отметить, что начиная с 16 апреля магнитные бури атакуют метеозависимых украинцев.

Утихнет она не раньше 19 апреля.

Пиком этого метеоудара станет магнитная буря 17 апреля 2021 года: в утренние часы сила ее удара будет достигать пяти баллов.

В это время вероятны головные боли, головокружения, одышка и тахикардия, обострение хронических заболеваний.

Напомним, что погода резко ухудшится, о тепле и солнце можно забыть: «мокрый снег и…».

Как сообщала Politeka, снег и дожди снова напакостят в Украине: какие области заметет больше всего.

Также Politeka писала, что погода на Пасху и майские огорчит одесситов: придется отказаться от пикников.