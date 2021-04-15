В Украине будет дождить, а в некоторых регионах ожидает снег

Как передает Politeka.net, прогнозом на 16 апреля синоптик Наталья Диденко поделилась на своей страничке в Facebook.

Специалист отметила, что снежная погода будет на 16-го апреля холодная погода и мокрый снег снова ожидаются на Западе страны.

"Причем эти недружественные атмосферные шаги могут достигать Винницкой, Житомирской и даже западных районов Черкасской области", - отметила Диденко.

Кроме того, синоптик обещает дождливую погоду на остальной территории Украине.

По ее словам, также во все регионах опустится и температура - на Западе до 2-9 выше ноля, и до + 9-13 в остальных областях.

Ранее народный синоптик Горбань озвучил прогноз на майские праздники. Специалист отметил, что в первую десятидневку мая вплоть до 13-го числа температура будет держаться приблизительно на уровне 19-21 градусов тепла.

8-9 мая может пройти дождь, но конца месяца температура, по мнению синоптика, вырастет до 25-27 градусов тепла.

Напомним, снег снова засыпет Украину, озвучен прогноз на середину апреля: когда и где ждать непогоды.

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