В Украине будет дождить, а в некоторых регионах ожидает снег
Как передает Politeka.net, прогнозом на 16 апреля синоптик Наталья Диденко поделилась на своей страничке в Facebook.
Специалист отметила, что снежная погода будет на 16-го апреля холодная погода и мокрый снег снова ожидаются на Западе страны.
"Причем эти недружественные атмосферные шаги могут достигать Винницкой, Житомирской и даже западных районов Черкасской области", - отметила Диденко.
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Кроме того, синоптик обещает дождливую погоду на остальной территории Украине.
По ее словам, также во все регионах опустится и температура - на Западе до 2-9 выше ноля, и до + 9-13 в остальных областях.
Ранее народный синоптик Горбань озвучил прогноз на майские праздники. Специалист отметил, что в первую десятидневку мая вплоть до 13-го числа температура будет держаться приблизительно на уровне 19-21 градусов тепла.
8-9 мая может пройти дождь, но конца месяца температура, по мнению синоптика, вырастет до 25-27 градусов тепла.
Напомним, снег снова засыпет Украину, озвучен прогноз на середину апреля: когда и где ждать непогоды.
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