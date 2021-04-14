Синоптик отметила, что снег и дождь ожидаются в западных регионах страны.

Несмотря на середину апреля, по ее словам, в Украине ожидается совсем не весення погода.

Как передает Politeka.net , прогнозом на 15 апреля синоптик Наталья Диденко поделилась на своей страничке в Facebook.

В Украине снова будет идти снег

"В западных областях, особенно ближе и вокруг Карпат, все же снова высока вероятность - не побоюсь этого слова - мокрого, пусть ему черти, снега. Температура воздуха в четверг в большинстве областей ожидается +10+16 градусов. На западе Украины + 2 + 8 градусов", - отметила Диденко.

Также специалист отметила, что совсем противоположная ситуация будет наблюдаться в Киеве - там столбики термометров поднимутся до 13 градусов, осадков не ожидается.

Стоит отметить, что 14 апреля в западной части страны существенно похолодало, а в Карпатах идет снег.

Температура воздуха на горе Поп Иван опустилась до 2 градусов мороза, а в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.