В Украине снова будет идти снег
Как передает Politeka.net, прогнозом на 15 апреля синоптик Наталья Диденко поделилась на своей страничке в Facebook.Несмотря на середину апреля, по ее словам, в Украине ожидается совсем не весення погода.
Синоптик отметила, что снег и дождь ожидаются в западных регионах страны.
"В западных областях, особенно ближе и вокруг Карпат, все же снова высока вероятность - не побоюсь этого слова - мокрого, пусть ему черти, снега. Температура воздуха в четверг в большинстве областей ожидается +10+16 градусов. На западе Украины + 2 + 8 градусов", - отметила Диденко.
Также специалист отметила, что совсем противоположная ситуация будет наблюдаться в Киеве - там столбики термометров поднимутся до 13 градусов, осадков не ожидается.
Стоит отметить, что 14 апреля в западной части страны существенно похолодало, а в Карпатах идет снег.
Температура воздуха на горе Поп Иван опустилась до 2 градусов мороза, а в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.
Напомним, что синоптики огорошили прогнозом погоды на начало мая: "Пасха будет не очень радостной".
Как сообщала Politeka, в мае украинцы получат длительные выходные: будем отдыхать четыре дня подряд и не только.
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