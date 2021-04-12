Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в этом году традиционной майской жары ждать не стоит

По его словам, Пасха совпадет с волной похолодания, передает Апостроф.

"После Пасхи идет 5-я волна, 17-я волна, 33-я волна - это волны похолодания. Значит, май будет прохладным и такой жары, которая обычно бывает в мае, уже не будет", - отметил Леонид Горбань.

Кроме того он заявил, что в 2021-м году будет очень неурожайный год - такого не было последние семь лет.

Вазира Мартазинова - завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН сообщила, что в апреле и в мае, будет неустойчивая погода.

"По-видимому, в день Светлого Воскресения температура может даже чуть-чуть понизиться, Пасха будет прохладной, хоть и без осадков, но не очень радостной, не открытое небо", - говорит Вазира Мартазинова.