Украинцы получат длительные выходные в мае
Так, в связи с переносом праздничных дней, которые выпали на субботу и воскресенье украинцы получат дополнительные выходные.
Так, согласно статье 73 Кодекса законов о труде на предприятиях, в учреждениях, организациях, украинцев смогут отдохнуть в такие дни:
1 мая-День труда;
2 мая - Пасха);
9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы).
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По графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье в 2021 году переносятся:
- выходные дни в субботу и воскресенье 1 и 2 мая на понедельник и вторник 3 и 4 мая,
- выходной день в воскресенье 9 мая - на понедельник 10 мая,
Поэтому, на майские праздники у украинцев будет дополнительные 3 дня выходных.
Кроме того мы писали, что тепла на Пасху, которая выпадает на 2 мая, можно не ждать.
Об этом заявил народный синоптик Леонид Горбань.
"Пасха выпадает на 2 мая. Солнце посылает на землю 94 волны. Не бывает 93 или 95. Это свои законы. Соответственно расчет волн идет от Пасхи, какого бы числа она не была. После Пасхи идет 5-я волна, 17-я волна, 33-я волна - это волны похолодания. Значит, май будет прохладным и такой жары, которая обычно бывает в мае, уже не будет", - заявил Горбань.
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