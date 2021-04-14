Заморозки и мокрый снег надвигаются на Украину
По сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии Украины в связи с прохождением атмосферных фронтов и вторжением арктической воздушной массы с северо-запада ожидается изменение погодных условий.
Как информирует главное управление ГСЧС Украины во Львовской области, 14 – 16 апреля ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, 14 апреля местами значительный мокрый сне, на дорогах гололедица.
Синоптики предупердили украинцев о первом уровене опасности (желтом).
Деньги на жилье массово хотят раздать украинцам, на каких условиях и что задумали в Раде: "Для тех, кто..."
На «Голосі країни» неожиданный поворот, вернется знаменитый экс-тренер: «Участникам выпадет шанс…»
Изгнанная из "Холостяка" участница-красотка жестко проехалась по Заливако: "Миша хороший парень, но..."
Счастливая Осадчая засветила "беременный" животик рядом с Винником и Кароль: "Как вам идет..."
54-летняя Сумская опозорилась, переборщив с открытым ртом под фонограмму: "Не Лопес, а Юля Тимошенко в…"
Также ожидается снижение температуры: 14 – 16 апреля ночью и утром сильные заморозки 0 – 5°, днем 1 – 6° тепла. (II уровень опасности, оранжевый).
Ранее мы писали, что климатолог рассказала, что весна будет удивлять украинцев непостоянной погодой.
В ближайшее время холодная погода будет сменять теплой каждые 5 дней.
Синоптик Вазира Мартазинова заявила, что "зимняя погода" в Украине наконец-то закончились, и наконец-то начинается настоящая весна.
Майская погода будет преимущественно похожа на теплые дни апреля.
Народный синоптик Леонид Горбань в то же время говорит, что еще несколько дней в Украине будет сохранятся прохладная погода.
С 12 апреля начнет постепенно теплеть, а после 20 числа обещают, что температура воздуха будет достигать 18-20 градусов тепла.
Напомним, что синоптики огорошили прогнозом погоды на начало мая: "Пасха будет не очень радостной".
Как сообщала Politeka, в мае украинцы получат длительные выходные: будем отдыхать четыре дня подряд и не только.
Кроме того Politeka писала, что астролог Павел Глоба предрек испытания четырем знакам Зодиака: ожидают проблемы с деньгами и здоровьем.