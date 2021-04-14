Заморозки и мокрый снег надвигаются на Украину

По сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии Украины в связи с прохождением атмосферных фронтов и вторжением арктической воздушной массы с северо-запада ожидается изменение погодных условий.

Как информирует главное управление ГСЧС Украины во Львовской области, 14 – 16 апреля ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, 14 апреля местами значительный мокрый сне, на дорогах гололедица.

Синоптики предупердили украинцев о первом уровене опасности (желтом).

Также ожидается снижение температуры: 14 – 16 апреля ночью и утром сильные заморозки 0 – 5°, днем 1 – 6° тепла. (II уровень опасности, оранжевый).

Ранее мы писали, что климатолог рассказала, что весна будет удивлять украинцев непостоянной погодой.

В ближайшее время холодная погода будет сменять теплой каждые 5 дней.

Синоптик Вазира Мартазинова заявила, что "зимняя погода" в Украине наконец-то закончились, и наконец-то начинается настоящая весна.

Майская погода будет преимущественно похожа на теплые дни апреля.

Народный синоптик Леонид Горбань в то же время говорит, что еще несколько дней в Украине будет сохранятся прохладная погода.

С 12 апреля начнет постепенно теплеть, а после 20 числа обещают, что температура воздуха будет достигать 18-20 градусов тепла.