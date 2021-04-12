Народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цього року травневої спеки чекати не варто

За його словами, Великдень співпаде з хвилею похолодання, передає Апостроф.

"Після Великодня йде 5-я хвиля, 17-я хвиля, 33 - я хвиля-це хвилі похолодання. Значить, Травень буде прохолодним і такої спеки, яка зазвичай буває в травні, вже не буде", - зазначив Леоніди Горбань.

Крім того він заявив, що в 2021-му році буде дуже неврожайний рік - такого не було останні сім років.

Вазіра Мартазінова - заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН повідомила, що в квітні і в травні, буде нестійка погода.

"Мабуть, в день Світлого Воскресіння температура може навіть трохи знизитися, Великдень буде прохолодним, хоч і без опадів, але не дуже радісним, не відкрите небо", - говорить Вазіра Мартазінова.