Народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цього року травневої спеки чекати не варто

За його словами, Великдень співпаде з хвилею похолодання, передає Апостроф.

"Після Великодня йде 5-я хвиля, 17-я хвиля, 33 - я хвиля-це хвилі похолодання. Значить, Травень буде прохолодним і такої спеки, яка зазвичай буває в травні, вже не буде", - зазначив Леоніди Горбань.

Крім того він заявив, що в 2021-му році буде дуже неврожайний рік - такого не було останні сім років.

паска

Популярні новини зараз

Здоров'я Пугачової безнадійно підірвано, Галкін здивував одкровеннями: "Досі не заживає..."

Монатік розтанув поруч з розкішною дружиною, показавши справжню пристрасть: "Пара, на яку дивишся із захопленням"

Переможець "Майстер Шеф" Клопотенко, який покинув Україну, повторив свій "подвиг" 14-річної давнини: "Моторошно, але..."

Ткач з "Квартал 95" здивував зміною іміджу, артиста не впізнати: "Ласточкін, це ти?"

Їй було всього 25: життя молодої актриси трагічно обірвалося через п'яного сина екс-депутата
Показати ще

Вазіра Мартазінова - заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН повідомила, що в квітні і в травні, буде нестійка погода.

"Мабуть, в день Світлого Воскресіння температура може навіть трохи знизитися, Великдень буде прохолодним, хоч і без опадів, але не дуже радісним, не відкрите небо", - говорить Вазіра Мартазінова.

Крім того ми писали, що українці найближчими днями відчують на собі магнітні бурі.

Магнітна буря, за словами вчених, "червоного" рівня G1, і відбудеться відбудеться в п'ятницю, 16 квітня.

17 квітня також очікуються метеоповнення, але вже не такі сильні.

Нагадавши, магнітні бурі сильно вдарять по українцях вже найближчими днями, озвучені дати.

Як повідомляла Politeka, українців попереджали про випробування в березні, хто в групі ризику.

Також Politeka писала, у NASA вперше дізналися, який клімат на Марсі: "від -20 градусів до...".