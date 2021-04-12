Народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цього року травневої спеки чекати не варто
За його словами, Великдень співпаде з хвилею похолодання, передає Апостроф.
"Після Великодня йде 5-я хвиля, 17-я хвиля, 33 - я хвиля-це хвилі похолодання. Значить, Травень буде прохолодним і такої спеки, яка зазвичай буває в травні, вже не буде", - зазначив Леоніди Горбань.
Крім того він заявив, що в 2021-му році буде дуже неврожайний рік - такого не було останні сім років.
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Вазіра Мартазінова - заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН повідомила, що в квітні і в травні, буде нестійка погода.
"Мабуть, в день Світлого Воскресіння температура може навіть трохи знизитися, Великдень буде прохолодним, хоч і без опадів, але не дуже радісним, не відкрите небо", - говорить Вазіра Мартазінова.
Крім того ми писали, що українці найближчими днями відчують на собі магнітні бурі.
Магнітна буря, за словами вчених, "червоного" рівня G1, і відбудеться відбудеться в п'ятницю, 16 квітня.
17 квітня також очікуються метеоповнення, але вже не такі сильні.
Нагадавши, магнітні бурі сильно вдарять по українцях вже найближчими днями, озвучені дати.
Як повідомляла Politeka, українців попереджали про випробування в березні, хто в групі ризику.
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