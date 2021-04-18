Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала поклонникам кардинальные изменения в своей внешности

Известная исполнительница решила порадовать фанатов свежими фото на официальной странице группы в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимках певица появилась в довольно неожиданном виде. Дело в том, что ее цвет глаз изменился на ярко-фиолетовый. Судя по всему, Александра добилась такого эффекта с помощью фото-редакторов.

Исполнительница позировала в белой рубашке, верхние пуговицы которой она расстегнула, чтобы кокетливо приспустить наряд с одного плеча. Чувственный макияж с нюдовой помадой и подведенными глазами сделал ее образ более выразительным. За девушкой можно увидеть буйную зелень.

«Мои фиалковые глаза видят все ваши отзывы о нашей новой песне Мята. И душа от них расцветает. Я очень-очень рада, что вам понравилось! И очень благодарна, что вы делитесь своими впечатлениями. Каждый комментарий важен для меня!», - подписала фото Зарицкая.

Поклонники певицы оценили фото.

«Какая красивая», «Хината, это ты?», «Красавица», «Ты очень красивая. В тебе собрали магию мяты и фиалки», «Сашуня, ты как всегда красуня», «Невероятная», «Спасибо из США! Нам очень нравится ваша музыка», - пишут люди в комментариях.

Напомним, растрепанная солистка KAZKA натянула на пышные формы кожаное платье и показала самое сочное.

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