В воскресенье, 18 апреля, не стало врача Львовской областной клинической больницы

О тяжелой потере сообщили на странице медицинского учреждения в Facebook.

"Трудно найти такие слова, которые бы смогли уменьшить душевную боль от потери человека... Сегодня наша Львовская областная клиническая больница потеряла...Отошла в мир иной Любовь Васильевна Гоцко-Нэй - наша коллега, целая эпоха Львовской эндокринологической школы, врач-профессионал, особенный человек, мудрая женщина.

Для многих из нас она была учителем, помощником, советником... За время своей профессиональной деятельности помогла не одной тысяче пациентов... Сегодня мы скорбим вместе с родными и друзьями, сочувствуем всем, кто знал и любил нашу Любовь Васильевну. Пусть Господь принимает в свои объятия и дарует Царство Небесное! Вечная память!", - говорится в публикации.

Любовь Васильевна помогала молодым врачам советом и искренне переживала за здоровье каждого пациента.

Еще одна трагическая весть всколыхнула Украину 18 апреля - наш защитник на Донбассе погиб в результате обстрела российскими наемникам.

Об этом говорится в сообщении на странице "Закарпатского Легиона - 128 ОГШБр ВСУ" в Facebook.

В воскресенье, 18 апреля, боевики не придерживаются режима тишины - это приводит к непоправимым последствиям - в результате осколочного ранения погиб украинский военнослужащий, еще один воин был ранен.

"В районе проведения операции Объединенных сил вследствие коварных действий незаконных военных формирований, поддерживаемых Российской Федерацией, погиб боец 128-ой ОГШБр старший солдат Шартава Давид Мурманович", - сообщили побратимы.

"Искренние соболезнования семье погибшего воина. Разделяем боль утраты с близкими и сделаем все, чтобы противник пожалел, что совершил это преступление", - добавили наши защитники.

К слову, глава Минздрава Степанов выступил с важным заявлением перед Пасхой: "Особый режим".

Как сообщала Politeka ранее, украинцев обяжут содержать родителей, в Минсоце раскрыли новые правила: "Придется платить за...".

Кроме того Politeka писала, что остановилось сердце ректора университета имени Тараса Шевченко: "Господи, прими его душу".