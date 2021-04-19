В Украине резко подорожал картофель

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы статистики Украины.

Сообщается, что с начала текущего года картофель ежемесячно добавлял в цене и, в конечном итоге, подорожал в целом на 19,9%. Так, если в январе картофель стоил в среднем 10,15 гривен за килограмм, то в марте его стоимость поднялась до 12,17 гривен за килограмм.

Например, в феврале стоимость картофеля была - 11,87 гривен за килограмм, поэтому за месяц он подорожал на 2,53%.

А вот по сравнению с 2020 годом картофель стал дешевле на 5,59% . В марте прошлого года он стоил 12,89 гривен за килограмм, а в марте 2021 года уже 12,17 гривен за килограмм.

Ранее мы писали, что в Украине скончалась роженица, которая вынашивала двойню - женщина была больна ковидом.

Девушка имела крайне тяжелую пневмонию с тотальным поражением легких.

По словам начальницы управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирины Шамрай, женщина скончалась после родов - новорожденные сейчас находятся под наблюдением врачей областной детской больницы.

"Женщина была из Вознесенска… Вскрытие показало тяжелейшую ковидную пневмонию. Тотальное поражение обоих легких", - рассказала Ирина.

К слову, глава Минздрава Степанов выступил с важным заявлением перед Пасхой: "Особый режим".

Как сообщала Politeka ранее, украинцев обяжут содержать родителей, в Минсоце раскрыли новые правила: "Придется платить за...".

Кроме того Politeka писала, что остановилось сердце ректора университета имени Тараса Шевченко: "Господи, прими его душу".