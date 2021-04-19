У очаковского побережья произошло ЧП

Утром 17 апреля вода была покрыта толстым слоем бело-зеленой пены.

«На берегу лежит мертвая птица, в воде барахталась еще одна, но не могла выплыть/улететь из пены, через время она умерла», - сообщила местная жительница Наталия Синькевич.

В комментариях под постом другие жители Очакова рассказали, что дохлых птиц видели и в других районах у моря, передают "Николаевские новости".

18 апреля местные жители сообщили, что течение унесло и туши птиц, и пену на воде.

Ранее мы писали, что в Украине скончалась роженица, которая вынашивала двойню - женщина была больна ковидом.

Девушка имела крайне тяжелую пневмонию с тотальным поражением легких.

По словам начальницы управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирины Шамрай, женщина скончалась после родов - новорожденные сейчас находятся под наблюдением врачей областной детской больницы.

"Женщина была из Вознесенска… Вскрытие показало тяжелейшую ковидную пневмонию. Тотальное поражение обоих легких", - рассказала Ирина.

К слову, глава Минздрава Степанов выступил с важным заявлением перед Пасхой: "Особый режим".

Как сообщала Politeka ранее, украинцев обяжут содержать родителей, в Минсоце раскрыли новые правила: "Придется платить за...".

Кроме того Politeka писала, что остановилось сердце ректора университета имени Тараса Шевченко: "Господи, прими его душу".