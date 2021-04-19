У очаковского побережья произошло ЧП
Утром 17 апреля вода была покрыта толстым слоем бело-зеленой пены.
«На берегу лежит мертвая птица, в воде барахталась еще одна, но не могла выплыть/улететь из пены, через время она умерла», - сообщила местная жительница Наталия Синькевич.
В комментариях под постом другие жители Очакова рассказали, что дохлых птиц видели и в других районах у моря, передают "Николаевские новости".
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18 апреля местные жители сообщили, что течение унесло и туши птиц, и пену на воде.
Ранее мы писали, что в Украине скончалась роженица, которая вынашивала двойню - женщина была больна ковидом.
Девушка имела крайне тяжелую пневмонию с тотальным поражением легких.
По словам начальницы управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирины Шамрай, женщина скончалась после родов - новорожденные сейчас находятся под наблюдением врачей областной детской больницы.
"Женщина была из Вознесенска… Вскрытие показало тяжелейшую ковидную пневмонию. Тотальное поражение обоих легких", - рассказала Ирина.
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