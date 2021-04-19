Украинским медикам удалось спасти беременную с тотальным поражением легких

Об этом рассказал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

38-летняя Елена из Павлограда заразилась коронавирусом и долго лечилась дома народными средствами. Ей становилось каждый день хуже.

"Прошла все – обмороки, 22 дня реанимации, 30 дней КОВИД-терапии, операционную - кесарево. Страшные мысли и ожидания. Выздоравливает ... Соленые слезы тяжелой весны текут по ее щекам. Третий здоровый ребенок появился в их семье в день ее рождения", - пишет Рыженко.

Кроме того мы писали, что украинским школьникам и их родителям готовят "сюрприз"

Из-за карантина в Украине могут продлить учебный год - по закону, обучение в школах должно длиться не менее 175 дней в году.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев подчеркнул, что если дети данный срок не проучились, то учебный год может быть продлен.

Школа или местные власти имеют право продолжить обучение и после 30 июня.

Ранее мы писали, что в Украине резко подорожал картофель

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы статистики Украины.

Сообщается, что с начала текущего года картофель ежемесячно добавлял в цене и, в конечном итоге, подорожал в целом на 19,9%. Так, если в январе картофель стоил в среднем 10,15 гривен за килограмм, то в марте его стоимость поднялась до 12,17 гривен за килограмм.

Например, в феврале стоимость картофеля была - 11,87 гривен за килограмм, поэтому за месяц он подорожал на 2,53%.

А вот по сравнению с 2020 годом картофель стал дешевле на 5,59% . В марте прошлого года он стоил 12,89 гривен за килограмм, а в марте 2021 года уже 12,17 гривен за килограмм.

К слову, глава Минздрава Степанов выступил с важным заявлением перед Пасхой: "Особый режим".

Как сообщала Politeka ранее, украинцев обяжут содержать родителей, в Минсоце раскрыли новые правила: "Придется платить за...".

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