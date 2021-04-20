В Уркаину идут похолодание и дожди
Как передает Politeka.net, прогнозом на текущую неделю поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, осадки 21 апреля ожидаются почти по всей территории страны.
"Дожди будут идти с перерывами, поэтому на прояснение можно рассчитывать. Но вот на тотальное солнце и сухую погоду целый день - вряд ли", - отметила Диденко.
Синоптик отметила, что в среду термометры будут показывать от 10 до 15 градусов тепла, но на северо-востоке Украины температура опустится до 8-12 со знаком "плюс".
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Винника заподозрили в романе с известной певицей-красоткой: "Явно и открыто проявлял свой интерес"
1 июля в Украине повысятся надбавки за сверхнормативных стаж, - Котенкова
54-летняя Сумская вынесла на общий суд фото в стиле греческой богини: "Ну, зачем вам это нужно?"
Дорофеева взбунтовалась против Кароль на "Голос країни", разозлив фанатов звезды: "Пусть Надя помечтает"
Напомним, что циклон надвигается на Одессу, стихия отобьет желание прогуляться: в какие дни погода покажет характер.
Как Politeka писала, что снег и морозы не отступают, украинцев предупреждают об опасности: "Ночью 20 апреля...".
Также Politeka сообщала, холодный циклон несет ливни в Украину: какой будет погода до Вербного воскресенья.