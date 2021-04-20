В Уркаину идут похолодание и дожди

Как передает Politeka.net, прогнозом на текущую неделю поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, осадки 21 апреля ожидаются почти по всей территории страны.

"Дожди будут идти с перерывами, поэтому на прояснение можно рассчитывать. Но вот на тотальное солнце и сухую погоду целый день - вряд ли", - отметила Диденко.

Синоптик отметила, что в среду термометры будут показывать от 10 до 15 градусов тепла, но на северо-востоке Украины температура опустится до 8-12 со знаком "плюс".