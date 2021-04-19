В Украине снова похолодало и выпал снег

Как передает Politeka.net, о погодных условиях в Карпатах сообщили на Facebook-страничке Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Несмотря на то, что на календаре уже 19 апреля, некоторые части Украины до сих пор чувствуют отголоски зимы.

Так, на горе Поп Иван температура воздуха снизилась до -3 градусов.

"По состоянию на 08:00 на 19.04.2021 Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер северо-восточный 4-5 м/сек. Падает снег. Температура воздуха -3°С", - говорится в сообщении.

Согласно данным ГСЧС области, в горах до сих пор сохраняется снеголавинная опасность.

По данным УкрГидрометцентра, 20 апреля ночью в южных, днем в восточных, юго-восточных и Полтавской областях значительные дожди, порывы ветра 17-22 м/с (И уровень опасности, желтый).

Также мы сообщали, что 16 апреля под снежным покровом оказалась часть Одесской области.

Синоптики говорят, что по всей территории Украины ожидается похолодание до 25 апреля.

Напомним, снег снова засыпет Украину, озвучен прогноз на середину апреля: когда и где ждать непогоды.

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