Грузинский певец Вахтанг Кикабидзе объяснил, почему не ездит с концертами в Россию и "Л/ДНР"

Своим мнением он поделился изданию "Собеседник".

Артист отказался от российского ордена Дружбы и не жалеет об этом.

"Раньше у меня было много работы в России – и до сих пор зовут. Приходят трогательные письма оттуда. Но я решил для себя поступить именно так: от ордена Дружбы отказался и не жалею об этом. Может, я не прав, но всегда поступаю так, как считаю нужным. Хочу себя уважать", – заявил Кикабидзе.

Кроме того артист рассказал о концертах на временно оккупированных территориях.

"Они под видом концертов хотели, чтобы я только приехал к ним, а потом они бы меня расстреляли. Я же не признаю эту ситуацию, эти якобы республики. Они бы меня арестовали", – резюмировал Кикабидзе.

Кроме того мы писали, что президент Украины подписал закон, который предполагает новый вид военной службы.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон вводит новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

В этот период на военную службу будут призывать граждан, которые заключили контракты о прохождении службы в военном резерве или зачислены в военный оперативный резерв.

На резервистов будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, предусмотренные для мобилизованных граждан.

Закон вводит уголовную ответственность за уклонение от призыва.