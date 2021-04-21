Грузинский певец Вахтанг Кикабидзе объяснил, почему не ездит с концертами в Россию и "Л/ДНР"
Своим мнением он поделился изданию "Собеседник".
Артист отказался от российского ордена Дружбы и не жалеет об этом.
"Раньше у меня было много работы в России – и до сих пор зовут. Приходят трогательные письма оттуда. Но я решил для себя поступить именно так: от ордена Дружбы отказался и не жалею об этом. Может, я не прав, но всегда поступаю так, как считаю нужным. Хочу себя уважать", – заявил Кикабидзе.
Кроме того артист рассказал о концертах на временно оккупированных территориях.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Олег Винник и его "тайная жена" не справились с силой чувств на публике: "Безумная любовь"
Полякова похвасталась заморскими яствами, пока украинцы сидят на карантине: "Пещера изобилия"
"Холостячка" Мишина после отъезда от Эллерта оказалась в хоромах другого мужчины: "Если Бог даст..."
На Землю надвигаются мощные магнитные бури: названа дата самого сильного "удара"
"Они под видом концертов хотели, чтобы я только приехал к ним, а потом они бы меня расстреляли. Я же не признаю эту ситуацию, эти якобы республики. Они бы меня арестовали", – резюмировал Кикабидзе.
Кроме того мы писали, что президент Украины подписал закон, который предполагает новый вид военной службы.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Закон вводит новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
В этот период на военную службу будут призывать граждан, которые заключили контракты о прохождении службы в военном резерве или зачислены в военный оперативный резерв.
На резервистов будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, предусмотренные для мобилизованных граждан.
Закон вводит уголовную ответственность за уклонение от призыва.
К слову о Католической пасхе 2021: дата и все, что важно знать о празднике в условиях карантина.
Кроме того Politeka писала, когда украинцы будут отмечать Пасху в 2021 году, названы даты.
Также Politeka писала, что украинцам рассказали о выходных, которые ждут страну в связи с празднованием Пасхи.