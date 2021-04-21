По словам чиновника, вероятность перехода столицы с "красной" карантинной зоны в "желтую" очень велика.

В Киеве могут ослабить карантин уже до конца месяца

"Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из красного до желтого уровня. Но все зависит от нас", – передает словам Степанова "РБК Украина".

Также министр напомнил о карантинных правилах, которых нужно придерживаться несмотря на грядущие праздники.

Ранее в мэрии столицы предупредили, что на Пасху в городе планируется ввести дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва.

Какие ограничения приготовили для киевлян и гостей столицы, станет известно ближе к празднику.





Стоит отметить, что в Украине за прошедшие сутки, 20 апреля, было подтверждено 12 162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 4 411 больных, умерли 429 пациентов, выздоровели 14 720 человек.

Всего за время пандемии коронавирусом заболело более двух миллионов украинцев.







