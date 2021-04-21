В Киеве могут ослабить карантин уже до конца месяца

С таким заявлением выступил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам чиновника, вероятность перехода столицы с "красной" карантинной зоны в "желтую" очень велика.

"Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из красного до желтого уровня. Но все зависит от нас", – передает словам Степанова "РБК Украина".

степанов, ковид

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Также министр напомнил о карантинных правилах, которых нужно придерживаться несмотря на грядущие праздники.

Ранее в мэрии столицы предупредили, что на Пасху в городе планируется ввести дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва.

Какие ограничения приготовили для киевлян и гостей столицы, станет известно ближе к празднику.

пасха


Стоит отметить, что в Украине за прошедшие сутки, 20 апреля, было подтверждено 12 162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 4 411 больных, умерли 429 пациентов, выздоровели 14 720 человек.

Всего за время пандемии коронавирусом заболело более двух миллионов украинцев.