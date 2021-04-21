В Киеве могут ослабить карантин уже до конца месяца
С таким заявлением выступил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По словам чиновника, вероятность перехода столицы с "красной" карантинной зоны в "желтую" очень велика.
"Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из красного до желтого уровня. Но все зависит от нас", – передает словам Степанова "РБК Украина".
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Дан Балан оторвался на полную с "Тиной Кароль" у бассейна, видео: "Лучше уже не будет"
Жизнь президента оборвалась после победы на выборах: первые подробности трагедии
Муж Дорофеевой Дантес позволил себе лишнее с фанаткой, Надя не стерпела: "Может, головой подумаешь?"
Винника заподозрили в романе с известной певицей-красоткой: "Явно и открыто проявлял свой интерес"
Также министр напомнил о карантинных правилах, которых нужно придерживаться несмотря на грядущие праздники.
Ранее в мэрии столицы предупредили, что на Пасху в городе планируется ввести дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва.
Какие ограничения приготовили для киевлян и гостей столицы, станет известно ближе к празднику.
Стоит отметить, что в Украине за прошедшие сутки, 20 апреля, было подтверждено 12 162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 4 411 больных, умерли 429 пациентов, выздоровели 14 720 человек.
Всего за время пандемии коронавирусом заболело более двух миллионов украинцев.
К слову о Католической пасхе 2021: дата и все, что важно знать о празднике в условиях карантина.
Кроме того Politeka писала, когда украинцы будут отмечать Пасху в 2021 году, названы даты.
Также Politeka писала, что украинцам рассказали о выходных, которые ждут страну в связи с празднованием Пасхи.