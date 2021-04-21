На Житомирщине женщина с 6-летним сыном жила в хлеву



Вопиющие подробности сообщили в интернет-издании "Суббота".

Об инциденте, 21 апреля, сообщили работники соцслужб. По их информации, в одном из сел 32-летняя мать с 6-летним сыном живут в хлеву. Более того, женщина злоупотребляет алкоголем и не заботится о ребенке.

Как удалось выяснить правоохранителям, которые прибыли на место, она снимала жилье в селе, однако из-за постоянной попойки хозяева попросили ее освободить арендованное помещение.

6-летнего ребенка в итоге доставили в больницу, а на мать составили протокол.

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С женщиной в гражданском браке 75-летний Валентин Николаевич прожил более 10 лет, а затем к ним переехала ее дочь и мужчину выгнали из дома.

Теперь он вынужден жить в металлической будке.

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