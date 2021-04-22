Популярная украинская певица Настя Каменских в купальнике и пляжном платке покорила схожестью с мамой
Настя решила поделиться ярким кадром из отдыха в Мексике, где проводит время с мамой, подругами и коллегами. Снимая свое реалити-шоу, не забывает Каменских уделять время и своей маме Лиде, с которой довольно доверительно общается.
Как можно заметить, на снимке довольная Настя, Аня и мама Каменских покоряли разными и простыми образами. Внимание пользователей было обращено на изящный вид.
«Мне так повезло с мамой @lida.kamenskux и лучшей подругой @annchuk ! Они всегда поддерживают мои идеи. И всегда готовы вместе со мной на движ любой😂
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⁃ А давайте все бросим и на несколько недель поедем жить в Мексику? 🤔
⁃ Давай!
⁃ Может прогуляемся пешком несколько км в совершенно незнакомой местности в поисках еды?
⁃ Можно 😅
⁃ Не хотите пройти сакральный ритуал древних майя?
⁃ Хотим 🤗
И пожалуйста, не спрашивайте больше, почему на фото и в видео и в реалити так мало моих @ilona_ku и @upintothesky, которые тоже с нами поехали 😂 Они вечно «в телефонах» и работе, и даже на перезагрузке, а в отпуск их вообще сложно отправить🙄 Так что я уже смирилась😅❤️», - шутливо написала Настя.
Поклонники выразили свое мнение:
«Детский сад; Круто, когда родители на одной волне; Вы нереальные, очень эмоциональные, такие душевные, невероятно красивые и талантливые; Круто 👍; Красотки!🔥; Девчули-красатули 😍; Бедрышко)))🔥; Клаааас🔥Вы лучшие ❤️; А чего она маму по имени называет?; Очень хорошо выглядит».
Как видно, в целом на отдыхе звезда показывает, как проводит время вместе с подругами, не забывая демонстрировать фигуру в купальниках.
Ранее Настя позировала в бикини сиреневого цвета, а на руке блестело два браслета. Артистка широко улыбалась, показывая напиток в баночке, который приносит ей радость.
"Поднимаю в честь выхода 4 серии #РеалитиДевочкиРулят... Любимое игристое миллионов украинцев. Свежее, ароматное, с нотками клубники 🍓", - написала певица.
Напомним, что полностью раздетая Каменских устроила релакс под душем, не выключая камеру
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