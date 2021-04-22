Известная певица Миша Романова, экс-солистка группы "ВИА Гра", а также подруга Макса Барских, показала себя на прогулке

Как пишет Politeka.net, Миша Романова стала популярна после своего участия в проекте "ВИА Гра". Красотку также связывают с завидным красавчиком Максом Барских, но пара опровергает возможный роман. Не забывает красотка развивать свой блог в социальных сетях, где публикует интересные образы.

В этот раз Миша опубликовала фото из Затоки. Красотка стояла в оранжевом пиджаке и очках, а снизу надела жилет. Романова демонстрировала идеальную фигуру, а глаза закрыла от удовольствия.

Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Боже, как вам идет этот цвет", "Это любовь", "Миша,все цвета спектра тебе к лицу!!!!Красотка!!!", "Сочный образ!)", "Я в последнее время так полюбила этот цвет. И тебе очень идёт! Касивая-касивая", "Прости, но ты, как апельсинка! Но на голубом фоне образ просто сногсшибательный!, "Нереальная. Сначала не узнала, образ совсем другой!)", "Красотка, как всегда в принципе, жаль, тебя больше нет в ВИА Гре, на новый состав смотреть не могу, с вашим составом было лучше!".

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