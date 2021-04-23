Известный украинский ведущий Юрий Горбунов показал, как проводит время, пока его супруга Екатерина Осадчая в командировке

Новый кадр шоумен показал в Сторис своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Сейчас Катя Осадчая находится на съемках "Светской жизни" в Турции. Ведущая публикует солнечные фото. Похоже, она находит время не только для работы, но и для прогулок на берегу моря.

Тем временем, Горбунов, который остался дома, взял на себя все обязанности по уходу за их сыном.

На новом фото шоумен показал, что отвел ребенка к парикмахеру.

«Пока мама в командировке», - написал он.

"Для сына мечтаю стать “папой жизни”, чтобы он мной гордился, поэтому стараюсь уделять ему максимум внимания. Хотя на самом деле очень много внимания ребенку и не нужно – его просто надо внимательно выслушать, поддержать, чтобы он понимал: в семье его все любят и у него есть надежный тыл. Так воспитывали меня, так воспитываю и я Ивана", – рассказывал ранее Горбунов.

Напомним, в феврале 2017 года Юрий Горбунов и Катя Осадчая объявили, что они официально женаты. 18 февраля у них родился сын Иван - сейчас мальчику уже четыре года.

Как известно, Юрий Горбунов ранее был женат на бывшей актрисе балета Ивано-Франковского театра Людмиле, которая старше его на 10 лет. В 2011 году он стал дедушкой — дочь Ксения родила внучку Полину.

Напомним, что счастливый Горбунов похвастался началом горячей поры, разозлив сеть: «Деньги не пахнут…».

Как Politeka писала, что Горбунова и Осадчую застали за кокетством за кулисами "Голос країни", появились кадры: даже язык показал.

Также Politeka сообщала, что Горбунов показал уютное семейное гнездышко, где живет с Осадчей: "Молодцы, чудесное".