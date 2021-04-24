Певица Лида Ли, которую продюсирует Дмитрий Монатик, обескуражила соблазнительными кадрами

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, показав закулисье съемок для журнала Vogue (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Лида сменила несколько нарядов: один лучшего другого. Так, певица появилась на кадрах в узком платье черного цвета с безумным разрезом до бедра. Девушка похвасталась длинными ножками, смотреть на которые одно удовольствие. Кроме того подопечная Монатика продемонстрировала стройную фигуру в голубом платье на тонких бретелях, а также в жакете мятного оттенка и белой мини-юбке.

Еще одним важным моментом в этой фотосессии стало роскошное авто, которое мелькало в каждом кадре. На некоторых из них Лида позировала на капоте.

"Это был первый, солнечный, весенний день. Тест-драйв эксклюзивно для @vogue_ukraine. Backstage 🤍 Как это было, давайте смотреть вместе", - сообщила певица в подписи.

За короткое время пользователи успели поставить более 2000 лайков, а также прокомментировать:

"Вау😍модель"

"Невероятнейшая😍😍"

"очень 😍"

"Ты меня бесишь, ну чё ты такая красивая"

Отметим, Лидия Скорубская (настоящее имя артистки) начинала свою карьеру с записи каверов. Одним из самых популярных стал кавер на песню Кузьмы Скрябина «Спи собі сама». После этого была совместная работа с Монатиком над песней «Добеги», с которым певица выступала на НСК «Олимпийский». Также Лида Ли приняла участие в "Голос країни-10", выйдя на сцену с песней «Bang Bang». Для дальнейших выступлений она, конечно же, выбрала команду Монатика.

Напомним, подопечная Монатика в полупрозрачном наряде впечатлила пластикой: "Ну это просто невозможно шикарно".

Также Politeka писала, что знойная подопечная Монатика с непристойным декольте показала, как развлекается в спальне: "Попрыгунья стрекоза".