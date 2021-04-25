Дочь украинской актрисы Ольги Сумской Тоня Паперная похвасталась соблазнительным образом
Как передает Politeka.net, новым снимком актриса поделилась на своей страничке в Instagram.
Несмотря на то, что Антонина до сих пор находится в декрете, она не перестает радовать своих поклонников кадрами из личной жизни.
На этот раз 30-актриса предстала на кадре в черном платье, которое подчеркнуло ее формы. А вот на заднем фоне, судя по всему, был ее любимый Владимир Яглыч, с которым они вместе уже более пяти лет.
Пара воспитывает двоих детей, хотя официально не зарегистрировала свои отношения.
"Да, ладно. Хороша", "Фон шикарный", "Ну невероятно хороша", "Красавица", "Красивый макияж", - писали в комментариях под постом Тони.
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Снимок не оставил без внимания и маму актрисы.
"Огонь", - написала Ольга Сумская под снимком.
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