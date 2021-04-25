Текст мощнейшей молитвы, чтобы справиться с любой болью
Читая ее, можно справиться с любой болью, что следует делать в полном одиночестве, на коленях и при зажженных свечах.
Думать во время молитвы нужно о чем-то хорошем и светлом.
Очень сильные слова, которые все же стоит разделить на утро и вечер. К примеру, до захода солнца лучше прочесть следующие строчки.
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Благослови, Господи, на деяния дня грядущего, и да будут ... встречены трудности его яко и подобает идущим под светом Твоим.
А вот вечером:
Восполни, Господи, утраченные силы на благо, дабы уготовиться к встрече дня будущего. Аминь.
Напомним молитву о срочной помощи Господа: слова, которые помогут преодолеть любые проблемы.
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