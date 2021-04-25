Текст мощнейшей молитвы, чтобы справиться с любой болью

Читая ее, можно справиться с любой болью, что следует делать в полном одиночестве, на коленях и при зажженных свечах.

Думать во время молитвы нужно о чем-то хорошем и светлом.

Господи! Боже милостивый!
Да святится Имя Твое на Небесах и на Земле.От края и до края Вселенной!Господи! Укрепи силы в противостоянии силам мрака,
дабы не токмо противостоять ему, но и очищать землю-матушку
от сего мусора. Научи отделять благо от зла и пребывать в спокойствии и твердости духа, дабы достойно творить меж людей волю Твою.
Укрепи силы братьев и сестер моих – как близких, так и неведомых мне. Да узрят они истинную славу Твою и исполнятся любви в сердце своем.
И одолевают преграды темные в движении по пути к Свету.
И да протянут друг другу руки свои и отдадут безмерно тепло души.
Господи! Да свершится воля Твоя! И пребудет на земле единый народ,
любящий матерь свою – природу, воссоединенный с Тобою любовью
своей и идущий по пути истинного духовного развития, опираясь на
последний завет Твой.

церковь в карантин

Очень сильные слова, которые все же стоит разделить на утро и вечер. К примеру, до захода солнца лучше прочесть следующие строчки.

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Благослови, Господи, на деяния дня грядущего, и да будут ... встречены трудности его яко и подобает идущим под светом Твоим.

А вот вечером:

Восполни, Господи, утраченные силы на благо, дабы уготовиться к встрече дня будущего. Аминь.

церковь

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