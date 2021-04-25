Текст мощнейшей молитвы, чтобы справиться с любой болью

Читая ее, можно справиться с любой болью, что следует делать в полном одиночестве, на коленях и при зажженных свечах.

Думать во время молитвы нужно о чем-то хорошем и светлом.

Господи! Боже милостивый!

Да святится Имя Твое на Небесах и на Земле.От края и до края Вселенной!Господи! Укрепи силы в противостоянии силам мрака,

дабы не токмо противостоять ему, но и очищать землю-матушку

от сего мусора. Научи отделять благо от зла и пребывать в спокойствии и твердости духа, дабы достойно творить меж людей волю Твою.

Укрепи силы братьев и сестер моих – как близких, так и неведомых мне. Да узрят они истинную славу Твою и исполнятся любви в сердце своем.

И одолевают преграды темные в движении по пути к Свету.

И да протянут друг другу руки свои и отдадут безмерно тепло души.

Господи! Да свершится воля Твоя! И пребудет на земле единый народ,

любящий матерь свою – природу, воссоединенный с Тобою любовью

своей и идущий по пути истинного духовного развития, опираясь на

последний завет Твой.