В Украину внезапно вернулась снежная погода
Как передает Politeka.net, непогода пришла на Черкасчину.
Судя по видео с веб-камер в Умани, туда пришла настоящая зима в конце апреля.
Снежный покров на улицах города составлял несколько сантиметров, но он быстро таял, поскольку температура воздуха выше ноля.
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Снегом засыпает и Карпаты. В горах температура воздуха опустилась до 5 градусов мороза, а спасатели предупреждают о значительной опасность схода лавин.
"По состоянию на 07:50, 26.04.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, осадки в виде снега, ограниченная видимость, ветер западный 3-4 м/с. Температура воздуха -5°С", - говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста.
Напомним, что мокрый снег и заморозки: синоптик дала прогноз на Вербное воскресенье, названа дата потепления.
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