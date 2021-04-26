В Украину внезапно вернулась снежная погода

Как передает Politeka.net, непогода пришла на Черкасчину.

Судя по видео с веб-камер в Умани, туда пришла настоящая зима в конце апреля.

Снежный покров на улицах города составлял несколько сантиметров, но он быстро таял, поскольку температура воздуха выше ноля.

Снегом засыпает и Карпаты. В горах температура воздуха опустилась до 5 градусов мороза, а спасатели предупреждают о значительной опасность схода лавин.

"По состоянию на 07:50, 26.04.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, осадки в виде снега, ограниченная видимость, ветер западный 3-4 м/с. Температура воздуха -5°С", - говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста.