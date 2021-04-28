Известный украинский фотограф Соня Плакидюк, судья "Супер топ-модель по-украински", показала себя на съемках
Как пишет Politeka.net, Соня Плакидюк прославилась благодаря своему участию в проекте "Супер топ-модель по-украински". За звездой в социальных сетях следят сотни тысяч фанатов и красотка старается их не разочаровывать.
В этот раз Соня опубликовала фото в красном платье, очках и колготах. Так как наряд был немного задран, можно увидеть стройные ножки красотки. Но внимание привлекает другое - синяк, который видно через колготки.
"Чищу комп / ностальгирую / сверяю синяки на коленках. Помните, какой это был эпизод", - написала Соня под фото.
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Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Не помню эпизод, помню жару, крышу, тебя и Монатика))", "Красный вам очень идет", "4 выпуск стмпу, испытание с монатиком", "А будут ли ещё выходить сезоны тмпу?".
Сообщалось, известный фотограф и звезда "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк показала, как преобразилась, изменив цвет глаз.
На фото Соня позирует вместе с подружкой-блондинкой, а на втором - сама. Девушка показывает превосходный мейкап, который подчеркивает ее красоту.
Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-укарински" раскрыла секрет своей роскошной шевелюры
А еще Politeka сообщала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" поразила внешностью без роскошных рыжих волос
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