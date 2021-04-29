Известная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов стали родителями в 2017 году

Осадчая и Горбунов кажутся одной из самых крепких пар в Украинском шоу-бизнесе, передает Politeka.net.

К слову, пара долго скрывала отношения, а Катя прятала округлившийся животик под объемными нарядами. Однако когда, уже было невозможно что-либо скрыть звезды рассказали, что теперь они вместе.

Сейчас пара воспитывает сына, Ивана. Счастливые родители часто делятся кадрами времяпровождения с семьей.

Так, в этот раз Горбунов в сторис разметил фото, где его четырехлетний сын сидит за рулем иномарки.

"Мой сладкий драйвер", - написал телеведущий.

Примечательно, что отец посадил сына за руль, пока не видела Осадчая, которая сейчас находится в Турции. Известно, что телеведущая отправилась за границу, где совместила отдых с работой. Звезда наведалась в гости к семье певицы Оли Поляковой и записала интервью.

К слову, сейчас ходят слухи о третьей беременности Осадчей. Пользователи сети стали замечать, что знаменитость стала скрывать живот, как в предыдущий раз.

Отметим, что в одном из интервью Катя и Юрий рассказали - до отношений они были знакомы 10 лет, но за этот период ни разу вместе не работали. Оба испытывали друг к другу дружескую симпатию, но после того, как стали вести "Голос. Діти" все изменилось. В перерывах между съемками оба созванивались и ходили на ужины, и в итоге они стали встречаться.

Напомним, что Горбунов похвастался преображением четырехлетнего сына: "Пока мама в командировке"

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