Известная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов стали родителями в 2017 году
Осадчая и Горбунов кажутся одной из самых крепких пар в Украинском шоу-бизнесе, передает Politeka.net.
К слову, пара долго скрывала отношения, а Катя прятала округлившийся животик под объемными нарядами. Однако когда, уже было невозможно что-либо скрыть звезды рассказали, что теперь они вместе.
Сейчас пара воспитывает сына, Ивана. Счастливые родители часто делятся кадрами времяпровождения с семьей.
Так, в этот раз Горбунов в сторис разметил фото, где его четырехлетний сын сидит за рулем иномарки.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Кароль в компании любимого мужчины показала себя настоящую: "А жених-то подрос!"
Звезда "Голосу країни" рассказала, что происходило между Кароль и Баланом за кулисами: "Все не просто так"
Победитель "Голосу країни" Лазановский показал, в каком состоянии дом, в котором ему подарили квартиру: "Без окон и..."
Внезапно оборвалась жизнь известного актера: вдова сообщила причину смерти и подробности
"Мой сладкий драйвер", - написал телеведущий.
Примечательно, что отец посадил сына за руль, пока не видела Осадчая, которая сейчас находится в Турции. Известно, что телеведущая отправилась за границу, где совместила отдых с работой. Звезда наведалась в гости к семье певицы Оли Поляковой и записала интервью.
К слову, сейчас ходят слухи о третьей беременности Осадчей. Пользователи сети стали замечать, что знаменитость стала скрывать живот, как в предыдущий раз.
Отметим, что в одном из интервью Катя и Юрий рассказали - до отношений они были знакомы 10 лет, но за этот период ни разу вместе не работали. Оба испытывали друг к другу дружескую симпатию, но после того, как стали вести "Голос. Діти" все изменилось. В перерывах между съемками оба созванивались и ходили на ужины, и в итоге они стали встречаться.
Напомним, что Горбунов похвастался преображением четырехлетнего сына: "Пока мама в командировке"
Как сообщала Politeka, Осадчая сбежала из Украины в лето, показав образ для пляжа: "Смотришь и настроение поднимается"
Также Politeka писала, что "беременная" Катя Осадчая, оставив Горбунова, умчала из Украины к морю: "Уже чувствуется...".