Кристина Горняк, новая жена ведущего "Маски" Владимира Остапчука, делится своими впечатлениями от отдыха на юге

Как известно, 34-летняя красотка рванула на египетский курорт вместе с подругой. Изначально она должна была лететь с возлюбленным, но у Владимира появились неотложные дела в Киеве, поэтому он присоединится к ней чуть позднее.

Кристина активно делится с публикой своими ощущениями и приключениями. В частности, после волны эйфории и первых дней наслаждения тропическими видами, Горняк обнаружила то, что ее разочаровало. Жена Остапчука пожаловалась в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Отель очень красивый, зеленый, но обслуживание ужас... Обслуживание то ли в Египте, то ли в отеле - мне не нравится, - сообщила она. - Не могу сказать, что я прям совсем разочарована, но, чтобы я рвалась в Египет еще, - то, думаю, что скорее нет, чем да. Ну, если не будет выбора, как сейчас, то, конечно, буду ехать".

Кроме того, Кристина сообщила, что заход в море тоже проблемный.

"Не получается здесь купаться в море, поэтому мы на завтра организовали себе аренду яхты - это очень распространенный вид отдыха. Но есть одна проблема - мы боимся купаться в открытом Красном море", - поделилась Горняк, добавив, что "в целом боится акул".

Ранее мы рассказывали о том, что подруга в шутку выставила Кристину из номера. Жена Остапчука не растерялась и отправилась тогда с книгой на пляж.

"Подруга выгнала из номера, сказала я ей мешаю вести терапию. Иду читать к морю, кайф... Мы в Египте - погода отличнейшая, отель тоже хороший, я пока еще его не рассмотрела, ну и сейчас я кайфую...", - сообщила она.

Напомним, что новая жена Остапчука стала за плиту и показала свои таланты: "Впервые за 10 лет...".

Кроме того Politeka писала, что жена Остапчука, укатившая на море без мужа, показала свою настоящую внешность: "Сейчас я кайфую...".