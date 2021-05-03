Жена известного украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина уехала в отпуск без мужа

Как передает Politeka.net, несколько дней назад Кристина отправилась отдыхать в Египет, а Остапчук остался в Киеве один. Во время отдыха Кристина активно постит сторис и фото у себя в Инстаграм и иногда передает привет скучающему мужу.

Так, в свежих сторис Кристина впечатлилась местным колоритом и пустилась в пляс. Она услышала восточные мотивы и увидела красоток в экзотических нарядах, которые танцевали в отеле. Горняк, которая очень любит танцы, также решила потанцевать. Девушка была одета в милый купальник розового цвета, который подчеркнул ее фигуру. Танцы Кристины точно не оставят ее мужа равнодушным.

«Когда услышала зажигательные мотивы. Не понимаю! Как они делают это на жаре?!», - подписала фото Горняк.

Также девушка отметила, что в Египте сейчас очень жарко. По ее словам, даже лежать в тени довольно тяжело, а девушкам приходится на такой жаре работать.

Ранее мы писали, что Кристина Горняк в купальнике поразила сходством с моделью Беллой Хадид. Красотка сняла видеопривет для мужа, наделав шуму в сети. Свои достоинства фигуры она выгодно подчеркнула купальником.

Напомним, что жена Остапчука в розовых "панталонах" выдала подробности отпуска в Египте: "Подружка выгнала из номера".

Как сообщала Politeka, жену Остапчука, рванувшую в Египет без мужа, ждало жестокое разочарование: "Ужас...".

Также Politeka писала, что оставившая Остапчука одного жена показала себя в купальнике на яхте и поделилась откровением: "Без мужа...".