Христина Горняк, нова дружина ведучого "Маски" Володимира Остапчука, ділиться своїми враженнями від відпочинку на півдні

Як відомо, 34-річна красуня рвонула на єгипетський курорт разом із подругою. Спочатку вона повинна була летіти з коханим, але у Володимира з'явилися невідкладні справи в Києві, тому він приєднається до неї трохи пізніше.

Христина активно ділиться з публікою своїми відчуттями та пригодами. Зокрема, після хвилі ейфорії і перших днів насолоди тропічними видами, Горняк виявила те, що її розчарувало. Дружина Остапчука поскаржилася в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Готель дуже красивий, зелений, але обслуговування жах... Обслуговування чи то в Єгипті, чи то в готелі - мені не подобається, - повідомила вона. - Не можу сказати, що я прям зовсім розчарована, але, щоб я рвалася в Єгипет ще, - то, думаю, що швидше ні, ніж так. Ну, якщо не буде вибору, як зараз, то, звичайно, буду їхати".

Крім того, Христина повідомила, що вхід у море теж проблемний.

"Не виходить тут купатися в морі, тому ми на завтра організували собі оренду яхти - це дуже поширений вид відпочинку. Але є одна проблема - ми боїмося купатися у відкритому Червоному морі", - поділилася Горняк, додавши, що "в цілому боїться акул".

Раніше ми розповідали про те, що подруга жартома виставила Христину з номера. Дружина Остапчука не розгубилася і вирушила тоді з книгою на пляж.

"Подруга вигнала з номера, сказала я їй заважаю вести терапію. Йду читати до моря, кайф... Ми в Єгипті - погода відмінна, готель теж хороший, я поки ще його не розглянула, ну і зараз я кайфую...", - повідомила вона.

Нагадаємо, що нова дружина Остапчука стала за плиту і показала свої таланти: "вперше за 10 років...".

Крім того Politeka писала, що дружина Остапчука, яка Покотила на море без чоловіка, показала свою справжню зовнішність: "зараз я кайфую...".